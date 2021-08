Aston Villa recrute la star jamaïcaine Leon Bailey du Bayer Leverkusen

Aston Villa a annoncé la signature de Leon Bailey de Bayer Leverkusen jusqu’en 2025 pour un montant de 30 millions de livres sterling.

L’international jamaïcain Bailey, 23 ans, arrive en Premier League après avoir marqué 33 buts et en avoir inscrit 22 autres en trois ans et demi à Leverkusen.

« Leon est un jeune attaquant extrêmement excitant avec un rythme et une créativité formidables », L’entraîneur-chef de Villa, Dean Smith, a déclaré.

« Il a connu une carrière réussie à Leverkusen et nous sommes maintenant impatients de le voir montrer ses compétences et ses talents pour Aston Villa en Premier League. »

Leon Bailey a joué la Ligue des champions pour le Bayer Leverkusen. Photo de Friedemann Vogel – Piscine/Getty Images

Pendant ce temps, des sources ont déclaré à ESPN que Manchester City était convaincu d’avoir fait assez pour attirer Jack Grealish de Villa pour 100 millions de livres sterling.

Grealish, selon des sources proches du milieu de terrain, a été déchiré par sa décision de quitter son club d’enfance cet été, mais on croit de plus en plus au stade Etihad que le joueur de 25 ans sera leur joueur avant le début du nouveau saison.