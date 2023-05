Aston Villa qualifiée pour l’Europa Conference League

Aston Villa a battu Brighton 2-1 à Villa Park dimanche après-midi alors qu’ils s’assuraient un retour au football européen après une absence de 13 ans.

Grâce à cette victoire, Villa a terminé septième du classement de la Premier League et participera à l’Europa Conference League. Il s’agissait également de la meilleure place de Villa depuis la saison 2009-10, lorsqu’ils avaient terminé sixièmes.

Villa a fait un début parfait pour crunch game

Les hôtes ont pris un départ de rêve lorsque Douglas Luiz a marqué à la 8e minute après la réduction de Jacob Ramsey dans la surface.

Les visiteurs étaient sur le point d’égaliser presque immédiatement mais Evan Ferguson a tiré juste au-dessus du bord de la surface sur la passe d’Alexis MacAllister.

VAR a ensuite marqué l’égalisation de Brighton dans le 20e minute lorsque Deniz Undav a marqué à bout portant, mais les rediffusions ont montré que Julio Enciso était hors-jeu lors de la préparation du but.

Six minutes plus tard, Ollie Watkins a porté le score à 2-0 pour Villa après une brillante contre-attaque. Jacob Ramsey a généreusement placé le ballon pour l’attaquant anglais, qui a envoyé le ballon dans un filet vide pour faire délirer les supporters locaux.

Brighton a retiré un but quand Undav a finalement inscrit la feuille de match six minutes avant la mi-temps. L’attaquant allemand a bien fait de recevoir le ballon Crossfield de Pascal Gross avant de le glisser devant Emiliano Martinez dans le but de Villa.

Aucune des deux équipes n’a pu saisir d’opportunités nettes en seconde période et Villa a naturellement ralenti le jeu à certains moments pour manquer les vainqueurs de la journée.

Brighton est resté à la sixième place, tandis que Villa a terminé une place et un point en dessous de son adversaire du jour.

Aston Villa riche histoire européenne

Villa a remporté la Coupe d’Europe en 1982, et ils ont joué pour la dernière fois en compétition européenne en 2010 lorsqu’ils ont perdu de peu contre le Rapid Vienne lors des barrages de la Ligue Europa.

Il couronne un revirement remarquable pour Unai Emery qui a repris les rênes du club en octobre.

Villa languissait en 14e à l’époque et se trouvait également dans la zone de relégation lorsque Steven Gerrard était en charge avant d’être renvoyé. Cependant, Emery a guidé l’équipe vers 15 victoires en 25 matches pour les ramener en Europe.

