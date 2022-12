Aston Villa prévoit l’expansion de Villa Park à plus de 50K

Aston Villa a annoncé mercredi son intention d’agrandir le stade actuel, Villa Park. La décision d’ajouter des sièges à l’arène a été approuvée par le conseil municipal de Birmingham. L’augmentation de la fréquentation maximale à plus de 50 000 personnes permettra désormais à Villa d’accueillir de grands tournois internationaux.

La capacité actuelle de Villa Park est d’environ 42 600 personnes. C’est actuellement le huitième plus grand stade de la Premier League. Le club des West Midlands devrait atteindre 52 400 joueurs pour grimper au-dessus du parc St. James de Newcastle United et gravir les échelons.

L’expansion de Villa Park ouvre un potentiel pour l’Euro 2028

Néanmoins, atteindre la barre des 50 000 places pourrait permettre à Villa Park d’accueillir des matchs majeurs dans un avenir proche. Auparavant, le Royaume-Uni et l’Irlande avaient sélectionné le stade comme lieu d’accueil de l’Euro 2028. L’UEFA n’a pas encore d’hôte pour le tournoi. Pourtant, le Royaume-Uni et l’Irlande veulent accueillir le tournoi.

La première phase des rénovations comprendra un tout nouveau stand nord, ainsi que des améliorations au stand Trinity existant. En plus de ces améliorations, le club introduira également Villa Live. Cette immense zone polyvalente reprend le magasin de l’équipe et le pavillon de sécurité existants.

Les mises à niveau devraient donner un coup de pouce massif à l’économie de la région

L’annonce a ravi le PDG de Villa, Christian Purslow. “C’est une excellente nouvelle, d’abord pour nos fans – dont beaucoup sont sur une liste d’attente pour les abonnements ; deuxièmement pour le Club lui-même – car notre stratégie concurrentielle à long terme dépend d’une croissance continue ; et enfin pour notre ville et notre région – avec la perspective d’un parc de villas réaménagé, stimulant la régénération économique de notre communauté locale et ramenant le football international à Birmingham », a déclaré Purslow.

Le club affirme que les rénovations contribueront à générer environ 144 millions de dollars chaque année pour l’économie des West Midlands. Parallèlement au coup de pouce financier, Villa Park créera également des centaines d’emplois et contribuera également à attirer davantage de visiteurs.

PHOTO : Images IMAGO / PA