Aston Villa prête l’attaquant américain Indiana Vassilev à l’Inter Miami

L’attaquant américain Indiana Vassilev a été prêté par Aston Villa à l’Inter Miami CF mercredi pour le reste de la saison de la Major League Soccer.

Le joueur de 20 ans originaire de Savannah, en Géorgie, a fait ses débuts à Aston Villa contre Fulham en FA Cup le 4 janvier 2020 et a fait ses débuts en Premier League le 18 janvier à Brighton.

Il a disputé quatre matches de Premier League plus un chacun en FA Cup et en League Cup au cours de la saison 2019-2020, puis a été prêté au troisième niveau Burton pour la première moitié de la saison 2020-21 et n’a inscrit aucun but en 12 matches de championnat.

Il a passé la seconde moitié de la saison en prêt à Cheltenham de quatrième division et n’a également marqué aucun but en 12 apparitions.

Vassilev a joué pour les États-Unis lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans 2017.