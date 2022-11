Aston Villa permet aux fans de voter sur le nouveau blason du club

Aston Villa a ouvert le vote des fans pour un nouveau blason de club. L’équipe avait précédemment annoncé qu’elle moderniserait son emblème actuel avec l’aide des fans. Selon une vidéo sur le site officiel de l’équipe, près de 13 000 personnes ont exprimé leur opinion sur l’apparence du nouveau badge.

Le club des West Midlands a affirmé que 94% des fans voulaient garder le lion comme point central de la crête. Le lion a été initialement mis en œuvre dans l’insigne de Villa par le président William McGregor, un Écossais, en 1877. La crête royale d’Écosse présente également un lion similaire.

De grands changements à venir pour la nouvelle crête de la villa

Peut-être que le plus grand changement sera ce qui est écrit sur le nouveau blason. Une grande majorité d’électeurs ont préféré faire défiler “Aston Villa” sur le badge. La conception actuelle de l’équipe comporte un “AVFC” condensé sur le dessus. Villa est actuellement l’une des cinq seules équipes de Premier League à ne pas inclure son nom complet dans son blason.

Un autre mouvement important est l’abandon d’un lion jaune. Les deux couleurs principales de Villa ont été le bordeaux et le bleu, mais le jaune a été une couleur prédominante sur la conception actuelle du club. Les nouvelles options se concentrent davantage sur les couleurs bordeaux et bleu. Le jaune sera une couleur secondaire plus accentuée.

76% des électeurs fans ont également estimé que la forme actuelle de la crête ne représentait pas très bien le club. Les deux nouvelles options présentent des crêtes de formes différentes.

Après des mois de réflexion, Villa a publié les deux conceptions finales. Les abonnés et les membres peuvent maintenant voter pour leur option préférée. Les deux crêtes sont assez similaires.

Le premier est une crête géométrique avec un lion bleu, un fond bordeaux et «Aston Villa» écrit en jaune. La deuxième option est une crête ronde avec un lion bordeaux, un fond bleu et une «Villa Aston» jaune similaire.

Les fans qualifiés peuvent désormais voter pour leur design de crête préféré sur le site Web du club.

Crédit photo : IMAGO / PA Images