Aston Villa obtient l’autorisation du conseil municipal de Birmingham d’agrandir Villa Park | Nouvelles du football

Aston Villa a obtenu un permis de construire du conseil municipal de Birmingham pour le réaménagement et l’agrandissement de Villa Park.

Le projet verra la capacité du stade passer à 50 000 par rapport à sa limite actuelle de 42 000 avec une toute nouvelle tribune nord.

Cela permettrait au terrain d’accueillir de grands tournois internationaux, avec Villa Park sur la liste restreinte pour la candidature du Royaume-Uni et de l’Irlande pour accueillir le Championnat d’Europe 2028.

Il y aura également des améliorations au Trinity Stand existant ainsi qu’une nouvelle boutique du club et un nouveau bâtiment de l’académie. L’espace public autour de la tribune nord et le long de Witton Road sera également agrandi.

“C’est une excellente nouvelle, premièrement pour nos fans – dont beaucoup sont sur une liste d’attente pour les abonnements ; deuxièmement pour le club lui-même – car notre stratégie compétitive à long terme dépend de la croissance continue”, a déclaré le PDG de Villa, Christian Purslow.

“Enfin pour notre ville et notre région – avec la perspective d’un parc de villas réaménagé, stimulant la régénération économique de notre communauté locale et ramenant le football international à Birmingham.”

Il y aura également des améliorations au transport et à l’accessibilité autour du terrain et de la zone locale. Des améliorations à la gare de Witton sont prévues, financées par la West Midlands Combined Authority, les patrons des transports cherchant à rendre les trains plus réguliers et à améliorer l’accès. Le stationnement et la circulation dans la zone sont également considérés comme un sujet de préoccupation.

L’hospitalité du club, les options de restauration et de boissons et un meilleur WiFi sont également à l’ordre du jour pour des améliorations pendant l’expansion.

Un communiqué de presse d’Aston Villa a ajouté: “L’obtention de l’approbation de la planification à Villa Park est une première étape passionnante et vitale dans la réalisation de la vision du club d’être un lieu de classe mondiale et un catalyseur pour le réaménagement continu de la zone d’Aston dans le cadre de la ville plus large. plan directeur.

Image:

Une fois opérationnel, le réaménagement de Villa Park contribuera chaque année à hauteur de 119,9 millions de livres sterling à l’économie des West Midlands (Crédit : Aston Villa)





“Le club continuera à travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes pour s’assurer que les éléments du projet qu’Aston Villa ne contrôle pas, tels que le système de transport et les travaux d’infrastructure, sont prioritaires pour garantir le meilleur résultat pour nos fans, la communauté locale, la ville et la région élargie

« L’avancement de ces secteurs sera déterminant pour confirmer un calendrier et le séquencement des travaux de Villa Park.

“Une fois opérationnel, le réaménagement de Villa Park contribuera chaque année à hauteur de 119,9 millions de livres sterling à l’économie des West Midlands, créant des centaines d’emplois pendant et après la construction et attirant chaque année 1,65 million de visiteurs dans la région.”