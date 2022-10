Aston Villa nomme Unai Emery comme entraîneur-chef

Aston Villa a nommé Unai Emery comme nouvel entraîneur-chef, a annoncé mardi le club dans un communiqué.

Emery, qui a été directeur d’Arsenal de 2018 à 2019, remplace Steven Gerrard, qui a été limogé la semaine dernière.

Unai, 50 ans, commencera son nouveau rôle le 1er novembre après l’achèvement de ses formalités de permis de travail, ce qui signifie que son premier match en charge sera à domicile contre Manchester United le 6 novembre.

Unai rejoint Villarreal, qu’il a mené au succès de la Ligue Europa en battant Manchester United en finale en 2021 ainsi qu’en demi-finale de la Ligue des champions la saison dernière.

“Lorsque vous prenez ces décisions, vous devez être froid et calculateur, et respecter les contrats que nous signons”, a déclaré Emery aux journalistes sur le terrain d’entraînement de Villarreal, en leur demandant s’il les laissait tomber.

“J’ai la maturité et l’expérience nécessaires pour prendre des décisions avec fermeté et respect.”

L’entraîneur a déclaré qu’il était reconnaissant à Villarreal, du conseil d’administration aux supporters, pour son passage au club.

« J’ai été moi-même ici. Ils m’ont donné les conditions pour être moi-même, dans ma meilleure version. Vous devez continuer à avoir des défis, j’avais une maison à Villarreal », a déclaré Emery.

“J’ai appelé Fernando (Roig, le président) vendredi pour lui dire la situation et que je voulais être responsable du match de dimanche et lundi nous nous rencontrerions. Hier, tout s’est passé. »

Roig a remercié Emery pour son travail mais a admis que sa décision avait pris le club par surprise.

“Cela nous a pris sur le pied arrière”, a déclaré Roig.

«Nous avons une excellente relation. Cela a été un peu difficile pour nous. Mais face à l’adversité et au changement, nous avons toujours fait preuve de force. Aujourd’hui, il s’agit d’Unai Emery, de son travail et de ses remerciements.

“Nous avons été laissés dans une mauvaise position mais nous vous remercions et vous souhaitons le meilleur.”

Entraîneur de haut niveau très expérimenté qui a géré plus de 900 matchs, Unai a également dirigé la Premier League lors d’un passage avec Arsenal, menant les Gunners à une finale de la Ligue Europa.

Il a également connu un succès notable à Séville et au Paris Saint Germain. À Séville, il a remporté trois titres successifs en Ligue Europa entre 2013 et 2016 avant de remporter un championnat de Ligue 1 en France ainsi que deux Coupes de France, deux Coupes de la Ligue française et deux Trophée des Champions.

(Avec les contributions des agences)

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici