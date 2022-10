Aston Villa limoge Steven Gerrard après 11 mois à la tête | Nouvelles du football

Steven Gerrard a été limogé en tant que manager d’Aston Villa.

La décision du club a été annoncée peu de temps après que l’équipe de Gerrard ait subi une défaite complète 3-0 contre Fulham à Craven Cottage – la sixième défaite de Villa en seulement 11 matchs de Premier League.

Un communiqué publié après le match disait: Aston Villa Football Club peut confirmer que l’entraîneur-chef Steven Gerrard a quitté le club avec effet immédiat.

Un porte-parole du club a déclaré: “Nous tenons à remercier Steven pour son travail acharné et son engagement et lui souhaitons bonne chance pour l’avenir.”

L’ancien milieu de terrain de Liverpool a remplacé Dean Smith à Villa Park le 11 novembre 2021 et a duré moins d’un an avant de devenir le quatrième manager de haut vol à perdre son emploi jusqu’à présent cette saison, après Scott Parker, Thomas Tuchel et Bruno Lage.

Gerrard a admis qu’il était dans une “position très difficile” juste après la lourde perte de Villa dans le sud-ouest de Londres.

L’ancien manager des Rangers a insisté sur le fait qu’il ne quitterait pas son poste, mais n’a rapidement eu aucun choix en la matière car le conseil d’administration de Villa a agi rapidement pour le destituer.

Les goûts de l’ancien patron des Spurs Mauricio Pochettino et de l’ancien manager de Chelsea Thomas Tuchel seront surveillés de près par Villa, mais il reste à voir si le club de Birmingham pourrait attirer l’un ou l’autre homme à Villa Park.

“J’envoie des messages aux fans depuis quelques semaines car je partage certainement leur frustration et leur douleur”, a déclaré Gerrard lors de sa conférence de presse d’après-match.

“Je suis quelqu’un d’honnête. Je sais qu’ils ne l’apprécient pas en ce moment – je ne le suis certainement pas – donc nous verrons ce qui se passera à l’avenir. Mais vous savez et je sais que je suis dans une situation très position difficile en ce moment.

“La performance était à des kilomètres de ce que je veux, attends et représente. Je comprends la frustration des fans et c’était tellement loin de ce que nous avons vu le week-end. Nous sommes dans cette situation, je suis là pour affronter le des questions difficiles parce que la réalité est que ce n’est pas assez bon pour le club.

“Ces décisions sont hors de mon contrôle. Je suis dans le jeu depuis longtemps, je comprends la situation et je ne vais pas édulcorer la situation ni donner de fausses lignes à qui que ce soit. Je veux être aussi honnête que possible.

“Nous verrons ce qui se passera à l’avenir. Mais le football est dans mon ADN et arrêter de fumer ne l’est certainement pas, nous verrons donc ce qui se passera à l’avenir.”

Game over pour Gerrard à la Villa

Dan Sansom de Sky Sports :

Ce fut une autre journée lugubre pour Steven Gerrard. Une performance et un résultat misérables contre Fulham à Craven Cottage ont laissé Aston Villa planer au-dessus de la zone de relégation sur les buts marqués. A peine 90 minutes après le coup de sifflet final, ils ont confirmé le départ de leur entraîneur principal.

Vous avez le sentiment que c’était toujours un match incontournable pour Gerrard, qui était déjà sous pression après avoir vu son équipe perdre cinq de ses 10 premiers matchs cette saison.

La belle frappe de Harrison Reed, le penalty d’Aleksandar Mitrovic et un but contre son camp de Tyrone Mings ont donné à Fulham une victoire méritée 3-0, mais Villa a été médiocre tout au long et leur soirée s’est résumée lorsque Douglas Luiz a été expulsé pour un coup de tête pétulant en seconde période.

Il y avait des huées bruyantes de la part des fans itinérants à la mi-temps et à plein temps, tandis que les chants de « Steven Gerrard, sortez de notre club » envoyaient un message clair et accablant au conseil d’administration de la Villa.

“Vous savez et je sais que je suis dans une position difficile en ce moment”, a déclaré le joueur de 42 ans lors de sa conférence de presse d’après-match. Et cela s’est avéré.

L’attente de Villa pour une première victoire depuis le 16 septembre se poursuit. Ils auront désormais un nouvel homme dans la pirogue lorsque le prochain arrivera finalement.

Analyse : Écrire sur le mur pour Gerrard après le dernier pas en arrière

Ron Walker de Sky Sports au Craven Cottage :

“Dites-moi que votre plan de match n’a pas fonctionné sans me le dire. Steven Gerrard a apporté un changement à Fulham après la défaite encourageante contre Chelsea dimanche, en faisant venir Jan Bednarek pour Matty Cash. Quarante-cinq minutes après le début de cette soirée cauchemardesque à Craven Cottage, il les a échangés.

“C’était un exemple frappant d’une nuit où la mise en place de Gerrard s’est effondrée. Mais à la fin, il en a été de même pour son passage à Villa Park après une défaite qui a soulevé trop de questions sur la direction que prenait son équipe souvent sans gouvernail.

Image:

Calendrier d’Aston Villa





“Villa a perdu des chiffres clés sur blessure mais cela n’explique pas sa pourriture, perdant six de ses 11 matches de championnat en 2022/23. Ils en avaient assez pour produire tout sauf le ballon final contre Chelsea dimanche. A Fulham, ils ont eu du mal sortir de leur propre moitié pendant de longues périodes.

“Leur mauvaise forme n’est pas non plus un problème récent. Villa a remporté deux de ses 11 matchs cette saison et deux de ses 11 derniers matchs lors de la dernière campagne, Gerrard ayant souvent du mal à définir le style ou la formation de son équipe, certes déséquilibrée.

“L’humeur de Gerrard à l’intérieur de ce qui s’est avéré être sa dernière conférence de presse avait le sentiment qu’il était résigné à son sort – le manager lui-même ne voulait pas démissionner, mais même lui ne pouvait pas se résoudre à expliquer pourquoi il était l’homme pour changer les choses.

“De toute évidence, ce n’était pas non plus une question à laquelle Christian Purslow ou le conseil d’administration de la Villa pouvaient répondre. Au moment où l’entraîneur de l’équipe a quitté Craven Cottage, l’avenir de Gerrard était scellé.

“L’homme loué pour son incroyable saison sans défaite aux Rangers il y a seulement 17 mois a dû réfléchir à son prochain mouvement, avec son stock considérablement plus bas à la fin d’une période particulièrement décevante.”

Rodgers : le limogeage de Gerrard est amèrement décevant

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Brendan Rodgers pense que son ancien capitaine Steven Gerrard méritait plus de temps en tant que manager d’Aston Villa et pense que la patience dans le football diminue.



Le manager de Leicester, Brendan Rodgers, s’exprimant après la victoire 2-0 des Foxes sur Leeds :

“Amèrement déçu. Il a fait un travail fantastique chez les Rangers, je suppose que les ambitions de Villa sont d’être dans une place européenne. La stabilité et la patience s’épuisent dans le football.

“Vraiment, vraiment déçu pour lui. Je pense qu’avec de la patience, il les aurait amenés là où il voulait.”

Qui est le favori pour remplacer Gerrard à Villa Park ?

L’ancien patron de Tottenham, Mauricio Pochettino, est l’actuel leader du marché avec Sky Bet, qui offre une cote de 5/4 pour que l’Argentin succède à Gerrard.

Le patron de QPR, Michael Beale – qui a refusé le travail des Wolves plus tôt jeudi – suit à 4/1, avec l’entraîneur-chef de Brentford Thomas Frank (8/1), Sean Dyche (10/1) Unai Emery (12/1) et Rafa Benitez (18/1) suivant.

Les matches restants d’Aston Villa avant la Coupe du monde

Brentford (H) – 23 octobre, 14h

Newcastle (A) – 29 octobre, 15h

Manchester United (H) – 6 novembre, 14h

Manchester United (A) – 10 novembre, 20h – Troisième tour de la Coupe Carabao

Brighton (A) – 13 novembre, 14h