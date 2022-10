Aston Villa limoge le manager Steven Gerrard après la défaite de Fulham

Steven Gerrard a été limogé en tant que manager d’Aston Villa moins de deux heures après que son équipe en difficulté s’est écrasée contre une lamentable défaite 3-0 à Fulham jeudi.

Gerrard a payé le prix du début de saison misérable de Villa, qui voit le club languir à une seule place au-dessus de la zone de relégation de la Premier League.

Villa n’a remporté que deux de ses 11 matches de championnat ce trimestre et leur reddition apprivoisée à Craven Cottage a prouvé la goutte d’eau pour la hiérarchie du club alors qu’ils éliminaient Gerrard après seulement 11 mois à la tête.

Gerrard et ses joueurs avaient été hués à plein temps par les fans furieux de Villa après que la défaite à Fulham ait prolongé leur série sans victoire à quatre matches.

“Aston Villa Football Club peut confirmer que l’entraîneur-chef Steven Gerrard a quitté le club avec effet immédiat”, indique un communiqué.

“Nous tenons à remercier Steven pour son travail acharné et son engagement et lui souhaitons bonne chance pour l’avenir.”

Gerrard a mené Villa à une 14e place la saison dernière après son arrivée des Rangers pour remplacer le limogé Dean Smith en novembre dernier sur un contrat de trois ans et demi.

L’ancienne star de Liverpool et d’Angleterre devait pousser Villa plus haut dans le classement cette saison, mais à la place, il part avec le club fermement impliqué dans une bataille de relégation.

Gerrard a remporté le titre écossais avec les Rangers en 2021, mettant fin à la longue période de domination du Celtic.

Mais il n’a pas été en mesure de s’appuyer sur ce travail impressionnant depuis son arrivée à Villa Park, ne parvenant pas à convaincre les supporters du club avec des performances médiocres.

– Villa eye top successeur de Gerrard –

Bien qu’il ait reçu un important soutien de transfert, y compris un coup pour le meneur de jeu brésilien de Barcelone Philippe Coutinho, Gerrard n’a pas été en mesure de fournir “l’amélioration continue” exigée par le directeur général de Villa, Christian Purslow.

Gerrard a également été touché par les blessures des recrues estivales Diego Carlos et Boubacar Kamara, ainsi que de l’arrière gauche Lucas Digne.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’après-match après le match de Fulham, Gerrard avait juré de sauver son emploi.

“Je suis un combattant, je n’abandonnerai jamais rien, que ce soit dans le football ou dans la vie. On verra ce qu’il se passe. Je continuerai à me battre à moins qu’on me dise le contraire », a-t-il déclaré.

Mais quelques minutes seulement après que Gerrard eut parlé aux médias, Villa a annoncé son limogeage.

Gerrard n’a remporté que 13 de ses 40 matchs à la tête de Villa, perdant 19 de ces matchs.

C’est un coup dur pour la carrière de manager de Gerrard après que la légende de Liverpool ait été désignée comme un successeur potentiel à long terme de l’actuel patron des Reds, Jurgen Klopp, après son succès avec les Rangers.

Maintenant, Gerrard doit attendre son heure en attendant une occasion de réhabiliter une réputation ternie par son sort décevant avec Villa.

Villa, propriété des milliardaires Nassef Sawiris et Wes Edens, serait prête à payer l’un des salaires les plus élevés de la Premier League pour décrocher un remplaçant de premier plan pour Gerrard.

L’ancien patron du Paris Saint-Germain et de Tottenham, Mauricio Pochettino, a été lié à ce poste, aux côtés de l’ancien entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel.

Reste à savoir si Pochettino ou Tuchel pourraient être persuadés de rejoindre un club dans la position périlleuse de Villa.

D’autres prétendants pourraient inclure l’entraîneur de Villarreal Unai Emery, qui avait une expérience en Premier League avec Arsenal, et l’ancien patron de Burnley Sean Dyche, un vétéran de nombreuses batailles de relégation avec les Clarets.

Le milieu de terrain de Villa John McGinn a insisté sur le fait que Gerrard n’était pas responsable du sort de l’équipe.

« C’est embarrassant d’en faire partie. Nous avons laissé tomber les fans itinérants et laissé tomber le manager », a déclaré McGinn.

« Peu importe qui est en charge de cette équipe. Cela n’a rien à voir avec le manager – les joueurs doivent se regarder dans le miroir.

« L’accompagnement est très exigeant. Vous jouez au plus haut niveau et si vous n’êtes pas performant, vous êtes critiqué.

