Aston Villa gagne à nouveau sous Unai Emery et la moitié des points sont venus depuis le départ de Gerrard

La victoire 2-1 d’Aston Villa à Brighton dimanche était une deuxième victoire consécutive en Premier League pour Unai Emery et signifie que le club de Birmingham a récolté autant de points depuis le départ de Steven Gerrard qu’ils l’ont fait en 11 matches sous leur ancien entraîneur cette saison.

Villa a suivi l’impressionnante victoire 3-1 du week-end dernier contre Manchester United à Villa Park avec un succès 2-1 à l’Amex alors que l’équipe d’Emery est revenue par derrière pour remporter une première victoire à l’extérieur de la saison grâce à deux buts de Danny Ings.

Sous Gerrard, Villa n’a remporté que deux de ses 11 matchs de Premier League cette saison (contre Everton et Southampton), avec trois nuls et six défaites dans les autres matches de l’ancien milieu de terrain de Liverpool et d’Angleterre.

Le dernier d’entre eux a été une défaite 3-0 à Fulham le 20 octobre, qui a laissé Villa au-dessus des trois derniers sur la seule différence de buts et a précipité la fin du mandat de Gerrard après moins d’un an.

Villa a ensuite battu Brentford 4-0 avec l’entraîneur de l’équipe première Aaron Danks en charge par intérim, avant une lourde défaite à Newcastle sur le même score lors de leur prochain match.

Mais les deux victoires d’Emery plus cette victoire sur Brentford signifient que Villa a gagné autant de points (neuf) en seulement quatre matches que sous Gerrard (en 11 matchs).

À l’approche de la pause de la Coupe du monde, Villa est désormais 12e du tableau avec 18 points en 15 matchs.