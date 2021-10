Aston Villa Femmes 0 – 4 Arsenal Femmes

Kim Little a marqué deux fois alors qu’Arsenal a rebondi après une première mi-temps frustrante pour battre Aston Villa 4-0 et rester en tête de la Super League féminine samedi.

Les Gunners ont été tenus sans but pendant les 45 premières minutes par une défense acharnée de Villa, mais Little a fait la percée six minutes après la mi-temps pour les meneurs de la ligue, et la résistance de l’équipe locale s’est effondrée dans les 10 dernières minutes.

Mana Iwabuchi, qui a passé les six premiers mois de 2021 à Villa, a ajouté un deuxième pour les visiteurs à la 80e minute avant que la remplaçante Katie McCabe n’obtienne un superbe troisième trois minutes plus tard.

Little a complété le score dans les arrêts de jeu avec son deuxième.

