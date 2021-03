Atalanta espère revenir dans le top quatre de la Serie A avec une victoire à domicile face à l’imprévisible Spezia. Les visiteurs ne sont qu’à six points au-dessus de la zone de relégation et n’ont récolté que deux points en quatre matches, mais ils ont réussi à battre l’AC Milan récemment et ont également fait match nul contre l’Atalanta plus tôt dans la saison. L’Atalanta pourrait reposer certains joueurs avant le voyage de la semaine prochaine au Real Madrid, où il doit renverser un déficit de 1-0. La Lazio est également impliquée dans la Ligue des champions, même si elle aura besoin de quelque chose d’un miracle pour renverser un déficit de 4-1 au titulaire du Bayern Munich. La Lazio a également perdu quatre trois de ses quatre derniers matches de Serie A et espère inverser la tendance contre le club de fond Crotone. Crotone est à sept points de la sécurité, mais a cassé une séquence de sept défaites contre Torino le week-end dernier, lors de la première victoire du nouvel entraîneur Serse Cosmis.

