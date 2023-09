Aston Villa étudie des alternatives après son projet de mettre fin à l’accord avec Castore

Aston Villa explore des alternatives à court terme au fournisseur actuel de maillots Castore pour mettre fin à son accord avec ce dernier. Les équipes masculines et féminines ont exprimé leur mécontentement à l’égard des maillots. L’équipe masculine attribue les kits à quelques difficultés en début de saison.

Les joueurs masculins de Villa ont exprimé leur mécontentement après avoir porté ces maillots lors de 10 matches au cours de la saison en cours. Cela inclut les matchs de Premier League, d’Europa Conference League et de EFL Cup. L’équipe féminine a eu des problèmes similaires en les portant tout au long de leur programme de pré-saison.

Cette saison, Castore a fourni des uniformes défectueux. Les kits s’estompent rapidement et collent aux joueurs tout au long des matchs en raison de l’humidité. Le « look mouillé » est le résultat de la transpiration accumulée pendant les matchs. Le kit ne permet pas une circulation d’air adéquate.

Il y a eu des discussions sur la fin de l’accord pluriannuel du club avec le fournisseur de kits. Pendant ce temps, les discussions se poursuivent pour parvenir à une solution prête dans les plus brefs délais, selon The Telegraph.

Castore répond aux plaintes d’Aston Villa

En attendant, le constructeur britannique affirme avoir été informé des inquiétudes venant de Villa Park et s’est engagé à prendre des mesures immédiates pour y répondre.

« Il y a eu des spéculations dans les médias sur un problème potentiel dans le kit de football fourni par Castore à l’Aston Villa Football Club. Nous travaillons en étroite collaboration avec le club pour résoudre ce problème le plus rapidement possible afin de répondre aux normes que nous attendons. Nous tenons à remercier le club pour sa patience et son soutien jusqu’à présent.

« En tant que fière nouvelle marque britannique, nous nous conformons toujours aux normes les plus élevées et nous efforçons de faire tout notre possible pour améliorer constamment les performances de nos produits. Cela signifie répondre aux préoccupations des clients avec rapidité et humilité », a déclaré un porte-parole de Castore.

Aucune autre équipe avec le même problème

Castore produit également les maillots portés par Newcastle et les Wolves. Aucune des deux équipes ne semble avoir ressenti ce problème pour l’instant. Suite à l’activation d’une clause de sauvegarde dans leur contrat avec le fabricant, Newcastle commencera à jouer ses matchs à domicile pour Adidas la saison prochaine.

Villa pourrait envisager de faire la même chose.

