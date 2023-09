Aston Villa et Castore « devraient convenir d’une résiliation anticipée du contrat de kit » au milieu de chemises « effet mouillé »

Aston Villa et Castore sont sur le point d’accepter une résiliation anticipée de leur contrat au milieu de la fureur suscitée par les chemises « effet mouillé » du club, a-t-on rapporté.

Les maillots ont suscité des plaintes de la part des joueurs masculins et féminins, car ils suggèrent que cela affecte les performances de la première équipe masculine cette saison.

2 Les joueurs de Villa avaient l’air particulièrement en sueur lors des matchs cette saison Crédit : Getty

Le Le télégraphe du jour Selon certaines informations, des discussions auraient déjà eu lieu sur la possibilité de trouver une solution à l’amiable à l’accord « pluriannuel » de Villa avec le fabricant de sports britannique Castore à la fin de cette saison.

Il ajoute que ces discussions ne résultent pas nécessairement directement du problème des maillots de cette saison. Le Telegraph indique que Villa et Castore ont refusé de commenter l’accord.

Castore avait promis plus tôt de « résoudre ce problème le plus rapidement possible pour répondre aux normes que nous attendons ».

Le Telegraph indique également qu’en plus de travailler sur une solution à long terme concernant les maillots de Villa pour le reste de la saison, Castore recherche des options à court terme pour les équipes masculines et féminines pour les matchs de ce week-end.

Un porte-parole de Castore a déclaré : « Il y a eu des spéculations dans les médias sur un problème potentiel dans le kit de football fourni par Castore au Aston Villa Football Club. Nous travaillons en étroite collaboration avec le club pour résoudre ce problème le plus rapidement possible afin de répondre aux normes que nous attendons. Nous tenons à remercier le club pour sa patience et son soutien jusqu’à présent.

« En tant que fière nouvelle marque britannique, nous nous conformons toujours aux normes les plus élevées et nous efforçons de faire tout notre possible pour améliorer constamment les performances de nos produits. Cela signifie répondre aux préoccupations des clients avec rapidité et humilité.

Newcastle a déjà invoqué une clause de sortie dans son accord avec Castore et leurs kits seront fabriqués par adidas à partir de la saison prochaine.

Il est entendu que le copropriétaire de Villa, Nassef Sawiris, détient une participation dans le fabricant de sports allemand, ce qui laisse penser que Villa pourrait emboîter le pas à Newcastle.

2 On ne sait pas avec quels maillots les hommes et les femmes de Villa joueront ce week-end Crédit : Getty

Au moment de la rédaction de cet article, les kits de Villa pour cette saison ne font pas partie de ceux en vente sur les sites Web de Castore, JD Sports ou Sports Direct, bien qu’il ne soit pas clair si cela est lié à des discussions sur une éventuelle résiliation anticipée de leur contrat.

Il a été rapporté plus tôt cette semaine que des joueurs des équipes masculines et féminines des Villans s’étaient plaints du fait que les maillots de cette saison étaient rapidement mouillés et collaient à leur corps, affectant ainsi leurs performances.

Une source proche d’un joueur masculin de Villa a déclaré : « Les joueurs doivent jouer avec des T-shirts trempés et c’est un problème qui doit être résolu. Cela ne peut pas durer toute la saison. Après environ 10 minutes, les joueurs ont l’air d’avoir sauté dans une piscine.»

Pendant ce temps, une source proche de l’équipe féminine a été citée décrivant le kit comme « vraiment mauvais » pour jouer, tandis qu’une autre a exprimé séparément ses « profondes » inquiétudes et espère une solution.

L’équipe masculine de Villa accueille Brighton samedi midi, en direct sur talkSPORT, tandis que l’équipe féminine débutera dimanche sa saison WSL contre Manchester United. Les deux matchs sont retransmis en direct à la télévision.

L’équipe masculine de Villa divertira Brighton samedi midi, tandis que l’équipe féminine débutera sa saison contre Manchester United dimanche. Les deux matchs sont retransmis en direct à la télévision.

Concernant le problème de chemise de Villa avec Castore, Andy Brian, avocat spécialisé en contrats commerciaux et associé du cabinet d’avocats Gordons, a déclaré : « Si le contrat de fourniture contient une spécification détaillée qui n’est pas respectée, alors il sera assez simple à résoudre ; Castore devra fournir selon ces spécifications. Je ne sais pas ce que dit ce contrat, mais le scénario le plus probable est peut-être que Castore fournit des produits conformes au contrat, mais qu’Aston Villa n’est pas satisfaite de la qualité. En réalité, le problème sera probablement résolu commercialement, mais c’est assez embarrassant.