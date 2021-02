Aston Villa doit signer Sancho ou Lookman pour soulager Grealish

L’absence de Jack Grealish dans le line-up d’Aston Villa a suscité les cris habituels de: « One-man team ».

La défaite de dimanche dernier contre Leicester City n’allait jamais prouver que d’une manière ou d’une autre – même si un passage prolongé en marge de l’international anglais donnera à ces accusations une plus grande crédibilité si la forme du club bégaie.

La production de Grealish – six buts et dix passes décisives en Premier League jusqu’à présent – ne donne pas une image complète.

Cela ne montre pas comment ses coéquipiers peuvent jouer quand il a le ballon, sachant que leur course ne passera pas inaperçue.

Cela ne prend pas en compte le fait qu’il perd rarement la possession sans ajouter à l’élan vers l’avant, ou atteindre la même fin en remportant un coup franc.

Et il n’y a aucun signe de tête dans les statistiques vers l’intangible non dit – l’effet que sa simple présence agit comme une couverture de confort – laissant le patron Dean Smith se pelotonner dans sa couette et dormir profondément avec un véritable A-lister dans ses rangs.

C’est l’expert Sky Jamie Carragher qui a proposé la meilleure comparaison à ce jour. Il y a deux mois, il a énuméré les statistiques de Grealish aux côtés de celles enregistrées par Eden Hazard pendant son séjour à Chelsea. Ils étaient, à toutes fins utiles, identiques.

Par conséquent, dans la construction d’une équipe réussie, la capacité de faire appel à 100 millions de livres sterling de talent, au sommet de son art, ne devrait pas être sous-jouée.