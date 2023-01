Aston Villa contre Tottenham : Super League féminine – en direct

Les évènements clés il y a 52 mois Préambule Afficher uniquement les événements clés Veuillez activer JavaScript pour utiliser cette fonctionnalité

il y a 1 m 07h20 HNE Avec toutes les discussions sur les transferts dans cette fenêtre d’hiver J’ai pensé qu’il serait bon de vous orienter vers notre transfert interactif. Il a chaque transfert de la fenêtre des cinq meilleures ligues européennes, jetez un oeil: Fenêtre de transfert féminine janvier 2023 – toutes les offres des cinq meilleures ligues européennes Lire la suite



il y a 7 mois 07.14 HNE Avant que celui-ci ne démarre dans un peu plus de 15 minutes regardons ce qui se passe d’autre dans la ligue ce week-end. Le grand match est Arsenal contre Chelsea dans un affrontement au sommet de la table qui se déroule aux Emirats. Arsenal vise le record de fréquentation, établi par eux plus tôt cette saison lors du derby du nord de Londres. Lire tout de qui le concerne: Arsenal vise le record de fréquentation de la WSL pour la réunion au sommet avec Chelsea Lire la suite



il y a 12 mois 07.09 HNE Les signatures de grands noms peuvent ajouter de la pression aux managers pour produire des résultats, mais Ward n’est pas inquiet. « N’y a-t-il pas une pression quotidienne dans ce travail ? Je pense que c’est ce que nous aimons à ce sujet », a-t-elle déclaré. « Non, je dis toujours, je pense que vous devez travailler et vivre chaque jour comme si c’était peut-être votre dernier jour au travail. Sinon, comment vous améliorez-vous toujours ?



il y a 19 mois 07.02 HNE Ce n’est pas seulement Skinner qui a parlé à propos de ses nouvelles recrues, la patronne de Villa, Carla Ward, a parlé de Jordan Nobbs et Lucy Staniforth. Elle a déclaré: «Je pense qu’il était important d’avoir quelques chefs expérimentés dans le bâtiment. Je pense qu’avec où nous voulons aller, ce que nous voulons essayer de réaliser, il est important que ces organismes expérimentés interviennent et ajoutent de la valeur à ce que nous essayons de faire. Je pense que Jordan et Lucy ont parfaitement ressenti cela. Carla Ward Photographie : Neville Williams/Aston Villa FC/Getty Images



il y a 26 mois 06h56 HNE La trêve hivernale de la WSL a mis une pause sur la saison pendant un mois et Skinner dit que cela a été bénéfique pour son équipe. Elle a déclaré: “Je pense que nous étions prêts pour la pause, je pense que beaucoup de joueurs ont évidemment beaucoup joué au football avec tous les tournois de l’été. Je pense que la pause a été très bonne pour nous, les joueurs sont revenus rafraîchis et prêts à partir et nous travaillons toujours sur la fenêtre de transfert également et nous avons eu un nouvel ajout pendant cette période. C’est un bon début et nous attendons maintenant avec impatience la seconde moitié de la saison.



il y a 31 min 06h50 HNE Il y avait un énorme buzz autour de Beth England déménager aux Spurs, non seulement à cause de la durée de son séjour à Chelsea, mais aussi pour les frais record signalés. Rehanne Skinner a été interrogée à ce sujet lors de sa conférence de presse avant le match d’aujourd’hui et sa réponse était ambiguë. “Tout d’abord, ne croyez pas tout ce que vous lisez, en ce qui concerne le chiffre exagéré, le nombre qui était le record historique précédent n’est pas exact non plus, mais vous payez pour ce que vous obtenez”, a-t-elle déclaré. «Il y avait des frais de transfert qui devaient être payés et, en tant que club, nous essayons de faire évoluer l’équipe et il est important que vous payiez ces frais lorsque vous en avez besoin pour faire entrer les bonnes personnes. En tant que footballeuse et personne, elle va apporter une énorme valeur ajoutée à notre équipe. Rehanne Skinner Photo : Tottenham Hotspur FC/Getty Images



il y a 36 mois 06h45 HNE Alors qui transfère cette fenêtre Jusqu’à présent, avez-vous le plus excité ? Et qui d’autre voudriez-vous que votre club fasse venir ? Faites-moi part de vos réflexions via Twitter, @rendellx ou par e-mail !



il y a 42 mois 06h40 HNE Je sais que vous êtes tous aussi excités que moi de voir le retour de la WSL, mais vous avez peut-être manqué des nouvelles et des mises à jour au cours du mois où il a été absent. N’ayez crainte, notre propre Suzy Wrack vous couvre. Lisez son article ci-dessous sur les signatures et ce que vous devez savoir avant le tour 11 : Signatures, confrontations de titres et quoi d’autre à surveiller au retour de la WSL Lire la suite



il y a 48 mois 06h33 HNE Aston Villa a révélé son équipe de départ et la nouvelle signature Jordan Nobbs et Lucy Staniforth sont directement dans le mix! Sarah Mayling commence également après avoir prolongé son contrat avec l’équipe. Villa à partir de XI : Leat, Mayling, Patten, Turner, Pacheco, Staniforth, Nobbs, Dali, Blindkilde, Daly Hanson. Présentation de notre première équipe de la journée de 2023. 👊#BarclaysWSL pic.twitter.com/aPUYTlkPTG – Aston Villa Femmes (@AVWFCOfficial) 14 janvier 2023 Tottenham, quant à lui, a fait ses débuts avec son nouveau joueur Beth England. Onze de départ des Spurs : Korpela, Turner, Zadorsky, Bartrip, Ale, James, Spence, Cho, Ayane, Ubogagu, Angleterre. 🚨 L’Angleterre fait ses débuts ! Voici comment nous nous alignons contre Aston Villa ⬇️ pic.twitter.com/EdooRDwnsZ – Tottenham Hotspur Femmes (@SpursWomen) 14 janvier 2023