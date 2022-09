Aston Villa contre Manchester City – Rapport de match de football – 3 septembre 2022

Erling Haaland a maintenu sa séquence de buts, mais Manchester City a été tenu en échec par un match nul frustrant 1-1 par Aston Villa samedi grâce aux efforts de Leon Bailey.

Haaland a augmenté le plus haut à la 50e minute pour dépasser Emiliano Martinez pour son 10e but en six matches de Premier League, mais Bailey a répondu à la 74e minute pour mériter à Villa un point impressionnant contre les champions en titre.

Le milieu de terrain Jacob Ramsey a été particulièrement vif pour les hôtes de Villa Park, fournissant la passe pour l’égalisation de son équipe et causant plusieurs problèmes à l’équipe de Pep Guardiola.

City n’a pas réussi à passer à la vitesse supérieure au début et c’est Villa qui a sans doute eu la plus grande chance de la première mi-temps quand Ollie Watkins a été envoyé au but à la 38e minute et a tiré un tir à côté du poteau gauche d’Ederson après un tacle de John. Des pierres.

Mais il n’a pas fallu longtemps à City pour affirmer sa supériorité après la pause, Haaland apparaissant au deuxième poteau pour rentrer à la volée après un centre en boucle de Kevin De Bruyne.

Villa a eu une chance d’égaliser à la 58e minute lorsque Ramsey a pris possession du ballon et a fait irruption sur la passe de retour de Watkins, mais une mauvaise touche du milieu de terrain a permis à Ederson de sortir et d’étouffer.

De Bruyne a presque mis City plus loin avec un coup franc qui a effleuré le haut de la barre transversale à la 67e minute, tandis que Haaland a travaillé Martinez peu de temps après avec un effort du pied droit à l’intérieur de la surface de réparation.

Mais Villa a pris vie à la 74e minute lorsque Ramsey s’est précipité vers l’avant et a produit un centre bas pour Bailey, qui a balayé la maison pour égaliser les côtés.

Gerrard a jeté sur Philippe Coutinho et le milieu de terrain brésilien a eu le ballon dans le filet à la 80e minute, seulement pour voir le drapeau levé pour hors-jeu.

Aucun examen VAR n’était possible pour cet effort, mais les rediffusions suggéraient que Coutinho était peut-être dans une position de jeu.

Les informations de Reuters ont contribué à ce rapport.