Aston Villa contre Liverpool : Premier League – en direct

il y a 16 mois 11h30 HNE Préambule

Bonjour et bienvenue dans la couverture en direct d’Aston Villa contre Liverpool à Villa Park. A priori, la trêve hivernale est arrivée au bon moment pour ces équipes, qui ont toutes les deux connu des débuts de saison étonnamment difficiles. Mais en fait, les deux avaient commencé à se mettre en forme avant d’être brutalement interrompus par le Qatar. Villa a remporté ses deux premiers matchs de championnat sous Unai Emery et Liverpool a remporté quatre matchs de suite dans toutes les compétitions.

Cette course s’est terminée lorsqu’ils ont perdu un thriller de la Coupe Carabao à l’Etihad dans la semaine, mais Jurgen Klopp devrait toujours être convaincu que le vrai Liverpool se lèvera pour le reste de la saison. Les blessures restent un problème – Luis Diaz, Diogo Jota et Roberto Firmino sont tous absents – mais nombre de leurs joueurs clés ont eu une bonne pause. Mo Salah, Thiago Alcantara et Andy Robertson ne sont pas allés au Qatar ; Trent Alexander-Arnold n’a joué que 33 minutes.

Villa sera privée de sa gagnante de la Coupe du monde Emi Martinez, qui est par ailleurs fiancée avec une poupée Kylian Mbappe. Matty Cash, Jan Bednarek et Leander Dendoncker sont de retour depuis un moment et devraient être disponibles.

Démarrer 17h30.