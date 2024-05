Aston Villa contre Liverpool : Premier League – en direct | première ligue

Zaniolo était un tel talent lorsqu’il s’est imposé à Rome, avant qu’une blessure au genou et des problèmes de contrat ne le fassent légèrement dérailler. Mais il y a toujours un joueur là-dedans, et il n’a que 24 ans.

Jürgen Klopp devrait avoir un bon comportement ce soir . S’il ne le fait pas, son règne pourrait connaître une fin assez délicate à Anfield dimanche – Klopp a été averti deux fois cette saison, contre Burnley le 10 février et Luton le 5 novembre, et un troisième à Villa Park entraînerait une interdiction automatique de la ligne de touche. pour son dernier match.

Préambule

Normalement, la fin d’une saison de Premier League signifierait une multitude de permutations en haut et en bas du tableau, et pour les équipes qui se battent pour l’Europe. Mais la bataille pour la relégation est déjà terminée, City et Arsenal doivent gagner leurs matchs restants pour avoir une chance de remporter le titre et les quatre premiers sont cousu presque cousu.

Une victoire ce soir contre Liverpool et Aston Villa revendiqueront une place au plus haut niveau du football européen pour la première fois depuis plus de 40 ans. La dernière fois que Villa a participé à la Coupe d’Europe, ils sont sortis en quart de finale contre la Juventus en 1983 en tant que champions en titre. Des jours grisants, mais ça fait longtemps.

Sur le papier, Liverpool n’a pas grand-chose à jouer. Gagner, perdre ou faire match nul, la troisième place est assurée. Mais avec l’arrivée d’un nouveau manager, de nombreux membres de l’équipe de Liverpool jouent pour leur avenir. L’ancien directeur sportif de Liverpool, Julian Ward, a rejoint le groupe de propriété du club 12 mois après avoir quitté Anfield, tandis que l’ancien directeur technique de Benfica, Pedro Marques, a été nommé directeur du développement du football. Tous deux travailleront avec Michael Edwards, directeur général du football de Liverpool, et tous trois joueront un rôle central dans les entrées et les sorties. Le fait est que, surtout avec la sélection internationale pour l’Euro 2024 à gagner, aucun joueur ne peut se reposer sur ses lauriers.

Oh, et c’est le dernier match à l’extérieur de Jürgen Klopp en tant qu’entraîneur de Liverpool. Mais tu le savais déjà.

Démarrer: 20h BST.