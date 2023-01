Aston Villa contre Leeds United : Premier League – en direct

Jesse Marsch a parlé à Sky Sports, et longuement.

Les deux matchs [Newcastle and West Ham] étaient un conte de deux moitiés. Nous essayons de rassembler des performances complètes et de continuer à mieux défendre. Mais en général, je pense que cela a été solide, mais nous savons que nous pouvons nous améliorer et ce sera la priorité ce soir.

Nous voulons être très bons défensivement. On veut bien presser et être très agressif sans ballon. Avec le ballon, je veux nous voir être un peu plus courageux et verticaux et pas toujours juste jouer large et des combinaisons avec nos arrières latéraux. Cela nous aidera également dans notre contre-pression. Mais je pense toujours que la clé sera ce que nous pouvons faire défensivement et transformer ces moments en transitions de contre-attaque.

Cela a été difficile d’avoir Patrick Bamford, il a manqué de jouer au football. Il a semblé vif à l’entraînement au cours des 10 derniers jours. C’est ce sur quoi j’ai mis l’accent avec lui : arrêter de s’inquiéter des occasions manquées et que vous soyez titulaire ou sortant du banc, profitez simplement de votre football et je pense que nous pouvons voir le meilleur de lui.