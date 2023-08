Aston Villa contre Everton : Premier League – en direct

il y a 2 m 09h55 HAE Mi-temps : Aston Villa 2-0 Everton Une performance emphatique en première mi-temps d’Aston Villa, qui a mené grâce à une volée de John McGinn et un penalty de Douglas Luiz. Ils ont été formidables; Everton – qui a perdu le pauvre Dominic Calvert-Lewin avec une blessure à la pommette – ne l’a pas fait.



il y a 3 m 09h54 HAE 45+9 min Et maintenant Gueye est réservé pour une mauvaise fente à McGinn.



il y a 8 mois 09h49 HAE 45+4 min Watkins fait rouler Keane, qui le tire en arrière et est averti.



il y a 11 min 09h47 HAE 45+1 min: Bon arrêt de Martinez ! Patterson passe une ingénieuse passe en profondeur à Danjuma, qui martèle un tir bas sous un angle serré qui frappe Martinez et passe en corner.



il y a 12 mois 09h46 HAE 45 minutes Neuf minutes supplémentaires. Ouais.



il y a 15 mois 09h42 HAE 42 minutes Il est facile de parler des défauts d’Everton, mais Villa a joué des trucs exaltants. Bailey, Diaby, Digne et McGinn ont tous semblé si pointus.



il y a 16 mois 09h41 HAE 41 minutes « Je pense que c’est l’année d’Everton », déclare Tony Hughes. «En tant que fan de longue date de Villa, je sais très bien que vous ne pouvez faire le tour de la gueule béante du championnat que si longtemps avant qu’il ne vous attire. Vous devenez l’une de ces équipes des« trois équipes pires que nous ». C’est comme si c’était inévitable pour Everton. Je pense que ça ira si Dyche reste au club. Si Luton et Sheffield United tombent – ​​assez ou non, la plupart des gens pensent qu’ils le feront – Everton n’a qu’à terminer au-dessus d’une autre équipe.



il y a 17 mois 09h40 HAE 39 minutes Pau Torres rate une belle occasion, décochant une tête à travers le but plutôt que vers lui après un autre formidable centre de Digne. Watkins a réussi à atteindre le ballon sur le tronçon au deuxième poteau mais il n’a pas pu le détourner sur la cible. Le drapeau a été levé après l’événement, même si je ne sais pas si le hors-jeu était avant ou après la tête de Torres.



il y a 19 mois 09h38 HAE 37 min : remplacement d’Everton Le visage de Calvert-Lewin a commencé à gonfler après cette collision avec Martinez, il a donc été remplacé par Arnaut Danjuma. Cela ne compte pas comme un substitut de commotion cérébrale. Mais il semble qu’il ait gravement endommagé sa pommette. Le pauvre gars ne peut pas faire une pause.

il y a 21 mois 09h37 HAE 35 minutes Ce serait la huitième victoire consécutive de Villa en championnat à VIlla Park.



il y a 22 mois 09h35 HAE 34 min : Diaby frappe le poteau ! Villa joue des trucs époustouflants. McGinn s’éloigne de Gueye sur la gauche et libère le chevauchement de Digne. Il réalise un magnifique centre pour la première fois vers Diaby, qui écrase une volée acrobatique qui est poussée à l’intérieur du poteau par le plongeon Pickford. C’est un très bon arrêt, et cela aurait été un but encore meilleur.



il y a 25 mois 09h33 HAE 33 minutes Digne est averti pour une faute tactique sur Garner.



il y a 25 mois 09h32 HAE 31 minutes Iwobi fait du bon terrain sur la gauche, mais son centre va directement dans les mains de Martinez. D’après les preuves de la première demi-heure, Everton ne battra aucun record xG cette semaine. En fait, ils pourraient, mais pas dans le bon sens.



il y a 29 min 09.28 HAE 28 minutes Villa se déchaîne. Bailly surgit dans la surface, dépasse Gueye et glisse une balle carrée à Douglas Luiz. Il évite le tir et le touche à Diaby, dont le tir bas est sauvé à sa droite par Pickford. C’était une bonne chance.

il y a 30 min 09.27 HAE 27 minutes Après 26 minutes, il y a une minute d’applaudissements pour Michael Jones, le supporter d’Everton décédé tragiquement sur le site du nouveau stade d’Everton. Un homme décède après un « incident majeur » sur le chantier de construction du stade d’Everton En savoir plus



il y a 31 min 09.26 HAE 26 minutes « Après-midi Rob », pleure Stephen Carr. « C’était un très beau but marqué par un très bon joueur. Everton semble jouer des milieux de terrain dans des positions de milieu de terrain, mais ils ne semblent en fait être en mesure d’accomplir aucune des fonctions requises de ce rôle.



il y a 32 mois 09h25 HAE BUT! Aston Villa 2-0 Everton (Douglas Luiz 24) Une belle pénalité de Douglas Luiz. Pickford est allé dans le bon sens, à sa gauche, mais Douglas Luiz l’a giflé dans le coin. Douglas Luiz d’Aston Villa marque son deuxième but sur penalty. Photographie : Chris Radburn/Reuters

il y a 33 mois 09.24 HAE 24 minutes Pickford est réservé pour perte de temps avant le penalty.



il y a 33 mois 09.24 HAE Une croix à droite se dirigeait vers Watkins dans la surface de réparation. Pickford a volé vers lui le poing en premier, n’a pas récupéré le ballon et a ensuite heurté Watkins. Cela n’a probablement pas affecté le tir de Watkins, qui a été dégagé de la ligne, mais cela n’a pas d’importance.

il y a 35 mois 09.23 HAE PÉNALITÉ À LA VILLA ! Le tir de Watkins est dégagé de la ligne par Patterson – mais il a été claqué par Pickford juste après avoir récupéré le tir, et Anthony Taylor a donné le penalty.

il y a 36 mois 09.21 HAE 21 minutes McGinn court à Patterson pour gagner un corner pour Villa, qui commence à dominer ce match.



il y a 38 mois 09.19 HAE C’est un très bon objectif. Diaby a couru à la défense d’Everton et a trouvé Bailey sur le côté droit de la zone. Il s’est soigneusement éloigné de Young, est arrivé à la ligne de démarcation et a vissé une réduction dans la surface de réparation de six mètres. McGinn est arrivé en retard pour une volée de pied latéral dans le filet.



il y a 40 m 09.18 HAE BUT! Aston Villa 1-0 Everton (McGinn 18) John McGinn donne la tête à Villa ! John McGinn d’Aston Villa célèbre son premier but avec Leon Bailey. Photographie : Chris Radburn/Reuters

il y a 43 mois 09.14 HAE 14 minutes La défense d’Everton a pris un départ confiant. Young avance et est tiré en arrière par Douglas Luiz, qui est à juste titre réservé.



il y a 44 mois 09.13 HAE 13 minutes Diaby libère Bailey sur le côté droit de la surface. Bailey essaie de le rendre à Diaby au lieu de tirer, et la passe s’égare.



il y a 45 mois 09.12 HAE 12 minutes Il va continuer.



il y a 45 mois 09.12 HAE 12 minutes En fait, Calvert-Lewin saigne légèrement et il a l’air assez groggy lorsqu’il se lève.



il y a 46 mois 09.11 HAE 11 minutes Calvert-Lewin est toujours à terre, bien qu’il soit conscient et ne saigne pas. Je ne pense pas que ce soit un choc de têtes, mais il aurait pu prendre l’épaule de Martinez en plein visage.



il y a 47 min 09.10 HAE 10 minutes Martinez et Calvert-Lewin restent au sol après une lourde collision. Cela ne semble pas très bien pour Calvert-Lewin.



il y a 48 mois 09.09 HAE 8 minutes Watkins entre dans la zone par la gauche et remet le ballon à Diaby, qui tire de l’intérieur du D.



il y a 49 min 09.08 HAE 7 minutes « Bonjour », écrit Mary Waltz. « J’ai fini de regarder la glorieuse finale de la Coupe du monde (éviscérée pour les Lionnes), j’ai fait une promenade matinale, mis mon sweat à capuche noir, lu l’article précis mais complètement déprimant de Jonathan Wilson. Je me prépare maintenant pour la longue marche vers 40 points et la sécurité. Je commence doucement avec mes espoirs. Un but, un simple but sanglant. Est-ce trop demander ? Soupir. »



il y a 52 min 09.06 HAE 5 minutes Douglas Luiz tombe après avoir reçu une main au visage de Doucoure. Il va bien. Villa a pris un départ rapide, comme on pouvait s’y attendre compte tenu de sa brillante forme à domicile à la fin de la saison dernière.



il y a 55 m 09.02 HAE 2 minutes Le deuxième virage est dégagé.



il y a 1h 09.02 HAE 2 minutes Le corner est pris court vers McGinn en bordure de surface. Il bat Gueye et fait flotter un jeton qui frappe Tarkowski et passe derrière pour un autre corner.



il y a 1h 09.01 HAE 1 minute Villa remporte un corner après 12 secondes, avec le tir de Digne dévié derrière par Garner.



il y a 1h 09h00 HAE 1 minute Peep peep ! Villa démarre de droite à gauche pendant que nous regardons.



il y a 1h 08h44 HAE Si vous souhaitez suivre la réaction à la défaite finale de la Coupe du monde de l’Angleterre, nous avons juste l’endroit pour vous. Espagne 1-0 Angleterre : finale de la Coupe du monde féminine 2023 – réaction en direct En savoir plus



il y a 1h 08h42 HAE « Il faut prendre chaque match comme il vient et il y a ensuite les Wolves et Sheffield United pour Everton », déclare Gary Naylor. « J’espère que DCL ne fait pas la différence entre une défaite 2-1 et une défaite 2-0 aujourd’hui, au prix de trois semaines d’absence. PS, je suis relativement optimiste en ce qui concerne les Evertoniens. Et nous entendrons bientôt Mary Waltz.



il y a 2h 08.16 HAE Everton au bord du gouffre après 30 ans de mauvaise gestion | Jonathan Wilson En savoir plus



il y a 2h 08.06 HAE Nouvelles de l’équipe Les deux équipes font un changement par rapport au week-end dernier. Pau Torres remplace Tyrone Mings – qui est probablement absent pour la saison – dans la défense de Villa. Il sera contre Dominic Calvert-Lewinqui remplace Neal Maupay. Aston Villa (possible 4-2-2-2) Martínez; Cash, Konsa, Pau, Digne ; Kamara, Douglas Luiz; Bailey, McGinn; Diaby, Watkins.

Remplaçants : Olsen, Marschall, Diego Carlos, Chambers, Tielemans, Traoré, Coutinho, Duran, Archer. Everton (possible 4-2-3-1) Pickford ; Patterson, Keane, Tarkowski, Young ; Gueye, Onana; Garner, Doucouré, Iwobi ; Calvert-Lewin.

Remplaçants : Virginia, Mykolenko, Godfrey, Branthwaite, Onyango, Maupay, Danjuma, Cannon, Dobbin. Arbitre Antoine Taylor.

