Aston Villa contre Brighton : Premier League – en direct

Le manager de la villa, Unai Emery, effectue cinq changements et revient au onze gagné à Chelsea dimanche dernier. Roberto De Zerbi effectue neuf changements pour Brighton, Pervis Estupinan et Kaoru Mitoma étant les seuls survivants de la défaite en Coupe Carabao à Chelsea. Jack Hinshelwood 18 ans, fait ses débuts au milieu de terrain.

il y a 23 mois 06h30 HAE Préambule

Bonjour et bienvenue pour la couverture en direct d’Aston Villa contre Brighton à Villa Park. Cela devrait être très amusant : Villa et Brighton sont actuellement les meilleures équipes en dehors de l’élite perçue, et leurs 18 matchs cette saison ont produit 70 buts.

Les deux équipes ont été éliminées de la Coupe Carabao en milieu de semaine, ce qui pourrait être une bénédiction déguisée compte tenu de leur emploi du temps chargé. Ce fut un choc de voir Villa sortir – non pas parce qu’ils avaient perdu contre Everton, mais parce qu’ils avaient perdu à domicile. Ils avaient déjà gagné neuf fois de suite à Villa Park et espèrent que cela redeviendra une forteresse aujourd’hui.

La motivation de Brighton est très simple : gagner par trois buts d’écart et, pendant au moins quelques heures, ils seront en tête du championnat.

Démarrer 12h30.