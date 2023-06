Aston Villa cible Monchi en tant que directeur sportif après le départ de Christian Purslow

Aston Villa a confirmé le départ du directeur général Christian Purslow alors qu’ils ciblent Monchi de Séville comme un rouage clé dans leur refonte sous Unai Emery. Purslow était en charge de la gestion quotidienne du club depuis près de cinq ans, mais il est parti dans le cadre d’une restructuration.

Villa intensifie ses tentatives de nomination d’un directeur sportif pour travailler en étroite collaboration avec Emery. Après que Mateu Alemany de Barcelone ait rejeté un déménagement à Villa Park, Emery tient à retrouver Monchi, avec qui il a travaillé à Séville. On pense que Monchi, le directeur sportif de Séville, a une clause de libération d’environ 1,7 million de livres sterling.

Emery a eu une grande liberté pour remodeler Villa après avoir mené le club en Europe pour la première fois en 13 ans malgré le succès de Steven Gerrard en novembre dernier au milieu de problèmes de relégation.

Un nouveau directeur sportif s’occuperait des opérations commerciales du football, en collaboration avec Emery. Le mois dernier, Villa a annoncé l’arrivée de Chris Heck en tant que président des opérations commerciales. Alberto Benito et Pablo Rodríguez ont également récemment été nommés au personnel de recrutement de Villa. On pense que Purslow, qui a occupé des postes de direction à Chelsea et Liverpool, a refusé la possibilité de rester dans un rôle différent.

Dans un communiqué du club, les propriétaires de Villa, Nassef Sawiris et Wes Edens, ont rendu hommage au joueur de 59 ans pour son rôle dans la supervision de « la transformation du club à la fois sur et en dehors du terrain ». Purslow a déclaré: «Ce fut un privilège total de diriger Villa au cours des cinq dernières années. Je suis fier de quitter le club dans une bien meilleure position sur et en dehors du terrain qu’à mon arrivée. »

Villa est déterminé à se renforcer, Emery souhaitant ajouter un arrière latéral, un ailier et un attaquant. Samedi, Villa a annoncé la signature de Youri Tielemans gratuitement après le départ du milieu de terrain belge de Leicester City. L’ancien coéquipier de Tielemans à Leicester, Harvey Barnes, serait également parmi ceux qui intéressent Villa, qui devrait récompenser John McGinn et Ollie Watkins avec de nouveaux contrats.