Aston Villa bat Leeds United alors que Danny Ings marque sur place

Danny Ings a marqué un penalty, mais Philippe Coutinho en a raté un autre, alors que l’Aston Villa de Steven Gerrard a battu Leeds United 1-0 dans un affrontement de haute intensité entre les équipes de Premier League anglaise gâché par Archie Gray, 16 ans, étiré dimanche.

L’international anglais Ings s’est converti en seconde période après que son coéquipier Coutinho ait été refusé par un fantastique double arrêt du jeune gardien français de Leeds Illan Meslier.

Il y a eu beaucoup de tacles et de tacles difficiles lors du match de pré-saison devant près de 41 000 fans au stade Suncorp de Brisbane, qui a débordé lorsque le milieu de terrain écossais John McGinn a aplati Gray.

Le neveu de la légende de Leeds Eddie Gray et le fils de l’ancien attaquant d’Elland Road Andy Gray n’étaient que depuis quelques minutes lorsqu’il est tombé en se tenant la cheville, avec une attelle de jambe ajustée avant d’être emporté sur une civière.

“Très bon entraînement, une victoire et une feuille blanche et beaucoup de positivité à emporter”, a déclaré l’ancien milieu de terrain de Liverpool et de l’Angleterre Gerrard.

“J’étais vraiment content de grandes parties de la première mi-temps, certaines parties de la seconde mi-temps étaient un peu brouillonnes.

“Il y avait quelques défis épicés, c’est un jeu de contact”, a-t-il ajouté lorsqu’on lui a posé des questions sur Gray. “J’espère que les dégâts ne sont pas trop graves et qu’il est de retour.”

Villa a terminé 14e de la Premier League la saison dernière, à seulement 10 points d’avance sur la zone de largage, et Gerrard a clairement indiqué qu’il pensait qu’ils appartenaient au top 10.

Fougueux et physique

L’ancien patron des Rangers a fait quelques signatures de renom, rendant permanent l’accord de prêt de Coutinho à Barcelone et faisant venir Boubacar Kamara de Marseille et Diego Carlos de Séville.

Kamara et Carlos ont fait leurs débuts dimanche lors de la deuxième victoire consécutive de Villa, après avoir battu Walsall 4-0 pour commencer leur programme de pré-saison le week-end dernier.

Leeds a lancé ses préparatifs pour la nouvelle campagne jeudi avec une victoire 2-1 contre Brisbane Roar.

Ils ont tout juste survécu dans l’élite anglaise la saison dernière et, comme Gerrard, le manager Jesse Marsch s’attend à mieux.

Alors que l’ailier brésilien Raphinha est en route pour Barcelone, Marsch a également recruté de nouveaux joueurs, notamment l’ailier colombien Luis Sinisterra et le milieu de terrain américain Tyler Adams.

“C’était fougueux et physique et je pense que les deux équipes en ont retiré quelque chose”, a déclaré Marsch.

“Nous venons d’entendre que nous espérons qu’il va bien, cela ressemble à une entorse à la cheville”, a-t-il ajouté à propos de Gray.

Leeds a pris le meilleur départ et Dan James a eu la meilleure chance au début avec sa demi-volée forçant une belle réaction du gardien suédois Robin Olsen.

Quelques minutes plus tard, Adams a donné un penalty après un handball inutile.

Coutinho a intensifié, mais Meslier est allé dans le bon sens et a réussi un superbe arrêt puis a rapidement réagi pour bloquer le rebond.

Villa a continué à appuyer et Coutinho a joué Ollie Watkins au but, mais une fois de plus Meslier a produit un arrêt exceptionnel.

Ils sont allés à la pause sans but et Villa a fait des changements en gros.

Ings est entré en jeu et a pensé qu’il avait donné l’avantage à Villa à la 49e minute avant d’être déclaré hors-jeu.

Il a finalement fait la percée à la 63e minute lorsque Villa a de nouveau obtenu un penalty sur un handball et cette fois Meslier n’a rien pu faire.

