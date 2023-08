Aston Villa bat le malheureux Everton pour sa première victoire de la saison

Aston Villa a remporté sa première victoire de la saison de manière époustouflante en battant Everton 4-0 à Villa Park. L’équipe d’Unai Emery a dominé du début à la fin en battant Everton sur tout le terrain.

La tenue du Merseyside avait l’air de travers. Les Toffees ont eu du mal à trouver un rythme et espèrent pouvoir rebondir dans les semaines à venir.

pour les hôtes à la 18e minute. Sa belle finition a suivi la superbe réduction de Leon Bailey dans la surface de réparation. La défense d’Everton a semblé choquée et a été mise sous pression chaque fois que les trois premiers de Villa cherchaient à attaquer dans le dernier tiers.

Il ne fallut pas longtemps avant qu’Aston Villa fasse 2-0. À six minutes du premier but, Jordan Pickford a fait tomber Ollie Watkins dans la surface pour donner aux hôtes un penalty clair, à partir duquel Douglas Luiz a intensifié pour doubler l’avance de son équipe.

C’était presque 3-0 à la 34ème minute, mais Pickford a fait amende honorable avec un superbe arrêt de la superbe volée de Moussa Diaby. Le gardien anglais a gardé son côté dans le match en captant le tir du Français sur la barre alors qu’Everton entrait à la mi-temps avec deux buts de retard.

Six minutes après le redémarrage, la situation est allée de mal en pis pour Everton alors que Bailey portait le score à 3-0 alors que la ligne de fond des visiteurs s’éteignait à la suite d’une remise en jeu. Lucas Digne a agi rapidement pour libérer Bailey sur l’aile gauche et le Jamaïcain a profité de la défense bâclée de Michael Keane pour tirer son tir devant Pickford pour mettre le match hors de doute.

Aston Villa achève la déroute d’Everton

Le remplaçant Jhon Duran a porté le score à 4-0 pour l’équipe d’Emery après seulement 50 secondes d’entrée. Le Colombien a agi rapidement pour profiter du mauvais lancer d’Everton dans le dernier tiers. Le joueur de 19 ans a gardé son calme pour dépasser Pickford et couronner une journée parfaite pour les hôtes. De plus, le but de Duran était le deuxième but le plus rapide jamais réalisé par un remplaçant en Premier League. John Carew de Villa a établi le record en 2009 lors d’un autre match contre Everton.

L’équipe d’Emery cherche à tirer parti de cette victoire alors qu’elle se rendra à Burnley, nouvellement promu, le week-end prochain. Pour Everton, c’est le retour à la planche à dessin pour Sean Dyche. Maintenant, il doit préparer son équipe pour accueillir Wolverhampton Wanderers.

