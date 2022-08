Aston Villa bat Everton 2-1 alors que Steven Gerrard s’améliore de Frank Lampard

Steven Gerrard a remporté son premier affrontement managérial avec l’ancien coéquipier anglais Frank Lampard alors qu’Aston Villa battait Everton 2-1 pour se démarquer en Premier League.

Les buts de Danny Ings et Emi Buendia ont atténué la pression sur Gerrard après une série de deux victoires lors de leurs 12 matchs précédents remontant à la saison dernière.

Cependant, Villa a dû survivre à une finition nerveuse car le but contre son camp de Lucas Digne a donné de l’espoir à Everton avant qu’Emi Martinez ne refuse à Anthony Gordon un égaliseur dans le temps d’arrêt.

Gerrard était dans la ligne de tir après une défaite 2-0 contre Bournemouth, nouvellement promu, le week-end d’ouverture de la saison.

L’ancien capitaine de Liverpool avait également abandonné de manière controversée Tyrone Mings le week-end dernier après avoir dépouillé le défenseur central anglais de la capitainerie du club.

Mings a été restauré au cœur de la défense de la Villa, mais leurs problèmes de défense des coups de pied arrêtés ont persisté.

Les hommes de Lampard manquent cruellement la présence de Dominic Calvert-Lewin blessé à l’avant, mais étaient une menace constante de balles mortes.

Les Toffees avaient le ballon dans le filet au milieu de la première mi-temps lorsque Gordon a fait pression sur Matty Cash pour qu’il coupe le ballon dans son propre but après que Villa n’ait pas réussi à dégager un corner. Cependant, Gordon a été signalé hors-jeu.

Quelques instants plus tard, Villa a proposé l’un des rares moments de qualité dans un match décousu affecté par les températures de cuisson qui ont vu des coupures d’eau introduites pour tous les matchs de la Premier League ce week-end.

Le retour d’Ollie Watkins dans la formation de départ était l’autre changement de Villa effectué par Gerrard et sa course vers la droite a étiré la défense d’Everton avant qu’Ings ne se retourne sur le centre de son partenaire de frappe et écrase le ballon devant Jordan Pickford.

Watkins était à nouveau le créateur du deuxième de Villa alors qu’un une-deux avec Buendia a donné à l’Argentin un coup de pouce pour apparemment sécuriser les points à cinq minutes de la fin.

Mais deux minutes plus tard, la puissante course et le centre du débutant Amadou Onana ont forcé Digne à marquer un but contre son camp contre son ancien club.

Everton sentira qu’ils auraient alors dû arracher un point dans une finale effrénée alors que Martinez a sauvé l’effort raté de Gordon et Mings a justifié sa place en empêchant Salomon Rondon de tourner dans le rebond.

Martinez a de nouveau été nécessaire sept minutes après le début du temps d’arrêt pour piéger un effort plus puissant de Gordon, mais Villa s’est accrochée.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici