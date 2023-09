« Aston Villa a l’un des meilleurs entraîneurs du monde »: l’ancien capitaine d’Unai Emery fait l’éloge de l’Espagnol

Aston Villa est un club transformé au cours des 12 derniers mois, avec Unai Emery remplaçant Steven Gerrard dans l’abri de Villa Park pour une grande partie de cela.

Reprenant une équipe dépourvue de confiance et qui semblait destinée à une bataille de relégation, Emery a rapidement renversé la fortune d’Aston Villa, les menant finalement à la qualification pour la Ligue Europa Conference.

Ivan Rakitic a joué sous Emery de janvier 2013 jusqu’à la fin de la saison 2013/14, remportant la Ligue Europa en tant que capitaine avant de partir pour les lumières de Barcelone.

Rakitic a joué sous Emery à Séville (Crédit image : Getty Images)

Malgré le peu de temps passé par le Croate à jouer pour Emery, Rakitic souligne la véritable qualité du manager, le plaçant parmi les meilleurs de sa profession.

« Parce qu’il l’a encore fait à Aston Villa la saison dernière, et tant de fois – je dois juste féliciter les gens de Villa d’avoir peut-être l’un des meilleurs entraîneurs du monde », a déclaré Rakitic. QuatreQuatreDeux.

« Unai est un gars qui vit son… Je ne veux pas dire ‘travail’, parce que je ne pense pas qu’il le considère comme un travail. C’est son monde. Il vit le football 24 heures sur 24 pendant toute la durée de sa vie. » Il est capable de transmettre tellement de choses à ses joueurs. C’est l’un des entraîneurs les plus importants que j’ai eu.

Rakitic est de retour à Séville depuis son passage au club il y a dix ans (Crédit image : Getty Images)

« C’était dommage de n’être avec lui que pendant un an et demi, car c’est un entraîneur dont on peut profiter à chaque instant, à chaque entraînement. J’étais fier de faire de grandes choses avec lui et je félicite Villa car tout cela ce sera incroyable. »

Même si Aston Villa a commencé la saison 2023/24 de manière incohérente – ils ont perdu 5-1 contre Newcastle et 3-0 contre Liverpool, mais ont gagné 4-0 et 3-1 contre Everton et Burnley – ils seront confiants dans leurs chances. de progression en Ligue Europa Conférence.

Emery a remporté trois trophées de la Ligue Europa au cours de sa carrière d’entraîneur, et les ajouts estivaux de Moussa Diaby, Pau Torres et Nicolo Zaniolo mettent en évidence les ambitions de Villa tant au niveau national que sur le continent.

