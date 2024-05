Aston Villa 3-3 Liverpool : « Emery la star du spectacle alors que Villa peut goûter à une finale de rêve »

Légende, Le manager d’Aston Villa, Unai Emery, célèbre l’égalisation de Jhon Duran

Auteur, Phil McNulty

Rôle, Rédacteur en chef du football à Villa Park

il y a 49 minutes

Le décor était planté pour qu’Aston Villa entre dans l’histoire lorsque la superstar hollywoodienne et fan célèbre Tom Hanks a défilé sur le terrain dans le rôle inconnu de pom-pom girl de la Ligue des champions avant la rencontre avec Liverpool.

Hanks, célèbre fan de Villa et vêtu d’un pull bordeaux et bleu, a souligné en grand volume ce qu’Unai Emery et ses joueurs étaient sur le point de réaliser après une superbe saison sous la direction de l’Espagnol.

Après une nuit de tension et de drame qui a vu Hanks traverser toute sa gamme d’émotions, de l’angoisse non dissimulée à la célébration sauvage, Emery et Villa peuvent maintenant presque tendre la main et toucher leur rêve.

L’équipe d’Emery a certainement emprunté la route panoramique pour se rapprocher d’une place dans le top quatre de la Premier League – un point sur un match nul 3-3 alors que Liverpool laisse encore du travail à faire mais avec le but en vue.

Ils ont fait une partie du chemin là-bas avec un match qui a commencé avec une erreur vraiment horrible du gardien de but Emiliano Martinez pour offrir à Harvey Elliott un but conclu par une arrivée tonitruante en tribune devant le Holte End alors que deux buts tardifs du remplaçant Jhon Duran ont valu un but vital. point, laissant Hanks pomper sauvagement ses poings avec plaisir.

Cela place Tottenham Hotspur dans la position peu enviable de devoir battre Manchester City, champion en titre et en quête de titre, à domicile mardi soir pour pousser la course à la Ligue des Champions de la saison prochaine jusqu’à la dernière journée.

Villa a cinq points d’avance sur les Spurs avec un match à jouer et a une différence de buts nettement supérieure. La vie s’annonce désormais difficile pour Ange Postecoglou et ses joueurs.

Ce qui ressemblait à une défaite potentiellement dommageable a été célébré à la manière d’une victoire glorieuse, a salué Emery comme un héros conquérant, saisissant le micro pour lancer un cri entraînant de « Up The Villa », le même message délivré par Hanks avant le départ.

Il a également déclaré aux fans de Villa : « Aujourd’hui, nous n’avons pas fini. Le dernier match aura lieu dimanche à Crystal Palace pour aller au bout, pour jouer la Ligue des Champions. C’est très important pour nous, le club, les joueurs, moi.

Légende, Tom Hanks salue les fans d’Aston Villa avant le coup d’envoi contre Liverpool

Villa imaginera ses chances d’atteindre son objectif et quel exploit ce serait pour Emery, qui a transformé l’ambiance et le style du club depuis qu’il a limogé Steven Gerrard en octobre 2022.

Tactiquement astucieux et apparemment investi dans chaque coup de pied de sa zone technique, il est sur le point de guider son équipe vers le territoire jusqu’alors inconnu de la Ligue des champions. Ce serait encore une superbe réalisation sur un CV déjà impressionnant

Après avoir joué le rôle de catalyseur pour propulser l’équipe des Midlands vers la Ligue Europa Conférence à la fin de sa première saison tronquée, de nombreux supporters auraient été heureux qu’Emery franchisse simplement la prochaine étape vers la Ligue Europa.

Au lieu de cela, il est sur le point de les intégrer à l’élite européenne, le sixième club qu’il aura emmené en Ligue des champions. Il a également le meilleur taux de victoire de tous les managers de Villa en Premier League et depuis sa nomination, ils occupent la quatrième place pour les points gagnés derrière Manchester City, Arsenal et Liverpool.

La nomination d’Emery était un signal clair de l’ambition du club, mais même le membre le plus optimiste de la hiérarchie n’aurait pas envisagé une place potentielle en Ligue des champions si tôt. L’impact a été dramatique.

Villa est incontestablement presque vide, comme on l’a vu lors de sa sortie en demi-finale de la Ligue Europa Conférence contre l’Olympiakos, mais le pur esprit et le refus d’accepter la défaite les ont permis d’atteindre un point contre un Liverpool en roue libre qui s’est créé des occasions mais a toujours semblé vulnérable au match. dos.

Malgré toutes ses fragilités et sa fatigue, Villa a continué à venir à Liverpool pour marquer ces deux buts tardifs, menaçant même de le gagner en neuf minutes de temps additionnel – un résultat qui aurait mis fin à toutes les disputes sur la quatrième place.

Leur ascension sous Emery donnera également de l’espoir à ceux qui craignent que le top quatre ne soit toujours un magasin fermé, à l’instar de l’exemple de Newcastle United la saison dernière en brisant le soi-disant ordre établi.

Hanks est peut-être la figure mondiale légendaire qui répand parfois sa poussière d’étoile sur Villa Park, mais même lui pourrait reconnaître qu’Emery est la star de ce spectacle.