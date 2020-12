Le Noël de Fier papa Aston Merrygold est spécial cette année – le premier de son plus jeune fils.

La star et fiancée de JLS Sarah Lou Richards a accueilli bébé Macaulay en juin, leur deuxième après Grayson, deux ans.

« Bienvenue dans le monde bébé garçon », a écrit Aston, « Macaulay Shay Merrygold 12:52 pm 06/05/2020. »

Maintenant, il a levé le voile sur le premier Noël de Macaulay, que les quatre passent à Dubaï.

Aston a déclaré qu’ils avaient réussi à sortir du Royaume-Uni avant que les restrictions de Covid ne les empêchent de voyager, s’envolant vers la ville ensoleillée du Moyen-Orient.

« Les principaux cadeaux sont arrivés à la maison, mais nous avons réussi à obtenir quelques cadeaux supplémentaires et à les emballer », a-t-il déclaré.







« Nous avons un petit arbre et des lumières, essayez de décorer la pièce à la manière de Noël. »

Et Aston prévoit de s’asseoir avec sa famille dans la soirée pour regarder son court-métrage panto A Tale To Tell, qui sort sur Amazon Prime le jour de Noël.

Faisant équipe avec Twist and Pulse, les stars britanniques de Got Talent, Aston l’a qualifié de « projet de passion » pour lui.

«À la fin de la journée, certaines personnes ne peuvent pas rejoindre leur famille à Noël», raisonna l’humble Aston, «alors donnons-leur simplement quelque chose à regarder.







JLS a partagé une déclaration plus tôt, disant aux fans qu’ils étaient vidée de devoir repousser leur tournée Beat Again.

Les garçons – Aston, Marvin Humes, Oritse Williams et JB Gill – se sont séparés en 2013, mais se sont depuis réunis à la joie de leurs légions de fans.

« A la minute où c’est en juin », nous a dit Aston, « et nous espérons évidemment que cela peut aller de l’avant, mais nous devrons simplement garder l’oreille au sol.

« Dès que nous le saurons, tout le monde le saura. »

Ils ont déclaré en juillet: « Avec regret, nous avons dû prendre la décision de reporter notre #BeatAgainTour JLS car assurer la sécurité de nos incroyables fans, de notre équipe et du personnel du site est notre principale priorité.







«Notre tournée de retrouvailles est un moment tellement monumental pour nous que nous voulons nous assurer de pouvoir donner le meilleur spectacle possible.

«Compte tenu du temps et de la préparation nécessaires pour produire un événement d’une telle ampleur, nous avons dû reporter à un moment qui nous permet de le faire.

« Tous les billets seront valables pour les nouvelles dates, veuillez contacter votre point d’achat pour plus d’informations. »

