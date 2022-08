Aston Martin V12 Vantage Roadster est une chanson de cygne en plein air

Rappelez-vous quand nous avons dit le Aston Martin V12 Vantage sera le dernier du genre ? Eh bien, c’est techniquement en quelque sorte l’avant-dernier du genre, car Aston a également choisi de lancer une variante cabriolet.

Aston Martin a dévoilé vendredi le V12 Vantage Roadster. Faisant ses débuts lors de la Monterey Car Week, ce super cabriolet poursuit l’envoi par Aston Martin de son moteur à essence V12. Seulement 249 unités seront construites et elles sont déjà épuisées.

Il s’agit de la première Vantage Roadster à utiliser le V12 biturbo de 5,2 litres d’Aston Martin. Tout comme le coupé, le moteur du Roadster produit une puissance charnue de 690 chevaux et un couple de 555 livres-pied, qui est envoyé exclusivement aux roues arrière via une transmission automatique à huit rapports et un différentiel mécanique à glissement limité. Il atteindra 60 mph en 3,5 secondes – juste un dixième du coupé – et continuera à pousser jusqu’à ce qu’il atteigne sa vitesse maximale de 200 mph.

Comme pour le coupé, le V12 Vantage Roadster a l’air d’être une entreprise absolue. Comparé au Vantage Roadster standard, le modèle V12 est plus large, avec des ajustements supplémentaires pour améliorer le refroidissement et l’appui. L’aileron arrière standard du coupé V12 n’est en option que sur le Roadster, mais Aston Martin promet que “l’équilibre aérodynamique est maintenu” sans lui. À l’intérieur, des sièges sport recouverts de cuir semi-aniline matelassé et perforé sont de série.

Les cabriolets sont un peu plus lourds que leurs homologues à toit fixe, mais Aston Martin s’est donné beaucoup de mal pour réduire de précieux kilos le V12 Vantage Roadster. Les freins carbone-céramique standard permettent d’économiser 51 livres de masse non suspendue par rapport aux freins en acier. La moitié avant de la carrosserie est plus ou moins entièrement en fibre de carbone, tandis que le pare-chocs arrière et le couvercle du coffre reposent sur des matériaux composites. Le système d’échappement en acier inoxydable pèse près de 16 livres de moins que les tuyaux de la Vantage Roadster standard. Une batterie légère permet également de réduire quelques kilos en trop. Des roues légères peuvent être optionnelles pour réduire la masse non suspendue de 18 livres supplémentaires, et les sièges de performance en fibre de carbone en option en perdent 16 supplémentaires.

Ces quelques modules complémentaires optionnels ne sont que le début pour les propriétaires. La division Q d’Aston Martin transformera le V12 Vantage Roadster en une affaire sur mesure, vous permettant de personnaliser le véhicule de toutes sortes de façons. Vous devrez être l’un des 249 chanceux qui ont déjà misé de l’argent comptant. Si vous êtes – bon pour vous, tout d’abord – la production débutera au troisième trimestre de cette année, les livraisons devant commencer au quatrième trimestre.