Aston Martin a recruté le Brésilien Felipe Drugovich comme l’un de ses pilotes de réserve de Formule 1 après avoir remporté le championnat de Formule 2 en Italie ce week-end, a annoncé l’équipe lundi.

Le pilote de 22 ans sera également le premier membre de leur programme de développement des pilotes.

Aston Martin a déclaré que le plan était que Drugovich participe aux premiers essais libres du Grand Prix d’Abu Dhabi en novembre et participe également à un test de jeunes pilotes sur le circuit de Yas Marina.

“Pour 2023, il entreprendra un vaste programme d’essais au volant de la voiture AMR21 2021 et participera à des Grands Prix sélectionnés en tant que membre de l’équipe”, ont-ils déclaré dans un communiqué.

Drugovich a déclaré que 2023 serait «une courbe d’apprentissage.

“Je travaillerai avec l’équipe de F1, mais mon objectif principal est d’apprendre et de me développer en tant que pilote”, a-t-il déclaré. “J’espère que cela me donnera l’opportunité de courir en Formule 1 à l’avenir.”

Le Brésil a produit les champions du monde Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi et Nelson Piquet mais n’a pas de pilote sur la grille de départ 2022.

Le plus récent était l’Américain brésilien Pietro Fittipaldi qui a concouru deux fois en tant que réserve pour l’équipe Haas en 2020 lorsque le Français Romain Grosjean était blessé dans un violent accident.

