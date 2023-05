Lawrence Stroll (L) et Fernando Alonso travaillent bien ensemble en tant que coéquipiers d’Aston Martin

Fernando Alonso affirme que sa relation étroite avec Lance Stroll est due au fait que son coéquipier Aston Martin est « très intelligent » et ne le cible pas, contrairement à l’ancien coéquipier Esteban Ocon chez Alpine.

L’étonnante ascension d’Aston Martin en tête de la grille a été l’un des scénarios de la saison 2023 jusqu’à présent, Alonso remportant des podiums dans chacune de ses trois premières courses avec l’équipe et s’étant qualifié deuxième pour le Grand Prix de Miami dimanche.

En plus de leur rythme, qui les a vus rivaliser étroitement avec Mercedes et Ferrari derrière le Red Bull dominant, la camaraderie entre les pilotes Aston Martin a fourni un coup de pouce supplémentaire et une histoire de bien-être.

« Nous avions ce but dans l’équipe dont nous avons parlé », a déclaré Alonso Sky Sports F1 Martin Brundle. « Je me souviens de la veille du lancement de la voiture en février à l’usine.

« Quel était l’objectif de l’équipe avec (le directeur de l’équipe) Mike Krack et (le directeur général) Martin Whitmarsh ? Je pense que nous sommes tous d’accord sur le fait que nous devons jouer ce genre de jeu – vous savez, si vous voulez être l’opposition, nous lutter contre de très grosses équipes, Ferrari, Mercedes et notre force est de marquer des points avec les deux voitures. »

Alonso, 41 ans, qui est le pilote le plus âgé de la grille, a été extrêmement favorable à Stroll, décrivant le joueur de 24 ans comme un « héros » après avoir terminé 6e lors de la course d’ouverture de la campagne à Bahreïn malgré de graves blessures. victime d’un accident de vélo avant la saison.

Les bonnes vibrations entre les deux hommes se sont poursuivies depuis lors, Stroll assurant à l’équipe par radio au début du Grand Prix d’Azerbaïdjan le week-end dernier qu’il n’essaierait pas d’attaquer Alonso, qui était directement devant lui sur la piste et tentait de garder ses pneus pour plus tard dans la course.

Plus tard dans la course, Alonso a été entendu envoyer des conseils techniques à son jeune coéquipier, avant d’insister sur le fait que Stroll est l’avenir de l’équipe après la course.

Expliquant pourquoi il est si disposé à essayer d’aider Stroll, Alonso a établi une comparaison avec sa relation avec Ocon, avec qui il s’est affronté à plusieurs reprises alors qu’ils passaient les deux dernières saisons ensemble chez Alpine.

« Oui, j’ai essayé d’aider Lance mais nous ne pouvons pas oublier qu’il est aussi très intelligent », a déclaré Alonso.

« Et c’est un pilote que je pense en tant que coéquipier, comme nous l’avons vu à Bakou, nous avons parlé d’économiser peut-être des pneus, nous ne savions pas exactement dans un format de sprint, combien de temps les pneus dureront… nous économisions des pneus et il a dit , ‘Je n’attaquerai pas Fernando.’

« L’année dernière, j’avais peut-être le contraire. Toujours, vous savez, mon coéquipier, comme si la première cible était moi. Donc, cela n’a évidemment pas été bénéfique pour l’équipe. Donc, je pense que Lance joue également un rôle dans cette relation. »

‘Stroll conduira Aston pendant 10 à 15 ans’ | Le leadership de Lawrence contagieux

Alonso a répété l’affirmation qu’il a faite le week-end dernier à Bakou selon laquelle il pense que Stroll dirigera l’équipe pendant « les 10 ou 15 prochaines années » et qu’il veut « aider Lance autant que possible pendant que je conduis ».

Bien qu’il se soit surqualifié et ait terminé devant Stroll à chacune de leurs quatre courses en tant que coéquipiers, Alonso est convaincu que le Canadien a ce qu’il faut pour diriger l’équipe à l’avenir.

« En ce moment, je suis peut-être plus préparé à me battre pour le championnat parce que j’ai été dans cette position et que je me suis battu avec des voitures de haut niveau et à l’avant », a déclaré Alonso.

« Mais comme je l’ai dit, vous savez que je conduirai encore quelques années, pas beaucoup et je pense que Lance conduira encore beaucoup plus.

« Si je peux aider, je serai heureux. »

Alonso entretient également une relation solide avec un autre Stroll, le père de Lance, Lawrence, qui est propriétaire de l’équipe et a fourni l’investissement important qui les a fait avancer sur la grille.

Beaucoup se sont demandé si les deux personnages forts seraient capables de maintenir une bonne relation, et bien que ce ne soit que les premiers jours, Alonso dit qu’il apprécie le style de leadership direct de Stroll.

Il a déclaré: « Je pense que nous nous connaissons depuis maintenant, depuis 12 ans, quand Lance n’était qu’un gamin dans le karting et oui, je pense que je l’aime bien.

« J’aime cette façon de, vous savez, de n’avoir aucune limite. Je pense que Lawrence a un leadership (style) qui, je pense, est assez contagieux et tout le monde dans l’équipe croit ce qu’il pense.

« Avec une équipe de Formule 1, vous devez avoir ce genre de patron, et une voix qui donne la direction et j’aime cette équipe et aussi mon rôle dans l’équipe, je suis conscient de mon rôle, parfaitement bien et je l’accepte. «

La saison de Formule 1 se poursuit avec le GP de Miami – regardez la course de dimanche en direct sur Sky Sports F1 à partir de 19h, extinction des feux à 20h30.