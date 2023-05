Aston Martin deviendra Honda Works F1 Team à partir de 2026

Aston Martin a annoncé que Honda deviendrait son partenaire de Formule 1 à partir de 2026, fournissant des moteurs à l’équipe. Voici tout ce que vous devez savoir :

Honda travaillera exclusivement avec Aston Martin dans le cadre de la nouvelle génération d’unités de puissance F1 à partir de 2026 qui utiliseront des carburants 100% durables.

Honda a conçu les unités motrices actuellement utilisées par Red Bull, qui commencera à travailler avec Ford en 2026. Aston Martin est une équipe cliente de Mercedes depuis 2009, lorsque l’équipe était connue sous le nom de Force India.

L’équipe conservera son identité Aston Martin dans le cadre du partenariat, courant sous le nom d’Aston Martin Aramco Honda.

Ce qu’Aston Martin a dit

« Il s’agit d’une nouvelle étape extrêmement excitante et importante pour l’équipe », a déclaré le PDG du groupe Aston Martin, Martin Whitmarsh.

« Il est clair que les deux organisations partagent le même dynamisme, la même détermination et l’ambition inébranlable de réussir sur la piste. Nous avons vu Honda au cours de nombreuses années obtenir un grand succès. Nous continuons à construire, mais je pense que nous sommes très fiers, très honorés et très reconnaissants de mettre en place ce partenariat.

« Il est clair pour nous et je pense pour Honda que la réglementation F1 2026 exigera l’intégration complète du châssis et du groupe motopropulseur que seule une relation d’équipe complète peut offrir. Avoir ce partenariat nous met en position de concourir pour les championnats.

Ce qu’a dit Honda

« Aston Martin F1 est une équipe avec beaucoup d’élan, y compris la construction d’une nouvelle usine, et ils travaillent actuellement sur diverses mesures pour renforcer l’équipe afin qu’elle s’efforce de remporter le titre de champion de F1 », a déclaré Honda Racing Corporation Koji Watanabe.

« Nous pouvons comprendre leur forte passion pour la victoire, nous avons donc décidé de travailler ensemble et de lutter pour le titre de champion en tant qu’Aston Martin Honda. »

Passé

Après des décennies de relation intermittente avec la F1, Honda est bel et bien de retour grâce au partenariat avec Aston Martin qui agit comme un énorme coup de pouce pour les deux parties.

Honda a mis fin à la gestion de sa propre équipe à la fin de 2008. Il est revenu en tant que fournisseur de moteurs à McLaren en 2015, uniquement pour la relation difficile et le manque de performances qui ont entraîné la résiliation de l’accord après trois années infructueuses.

Red Bull est intervenu et est devenu le partenaire d’usine de Honda à partir de 2019, mais Honda a annoncé en 2020 qu’il cesserait son implication en F1 à la fin de l’année suivante afin de se concentrer sur ses voitures de route électriques. Max Verstappen a remporté le premier championnat du monde propulsé par Honda depuis 1991 lors de sa course du chant du cygne à Abu Dhabi.

Red Bull a acheté la propriété intellectuelle des unités motrices de Honda, mais après un changement à la tête de Honda, le constructeur japonais a conservé un certain degré d’implication en F1 avec Red Bull. Son usine de F1 à Sakura au Japon est restée impliquée dans l’exploitation et l’entretien des moteurs, sous la marque « Red Bull Powertrains », dans le cadre d’un accord technique signé jusqu’à la fin de 2025.

La F1 s’engageant à une augmentation significative de la composante électrique de ses groupes motopropulseurs dans le cadre des nouvelles règles à partir de 2026, un programme moteur complet a de nouveau séduit Honda. Mais avec Red Bull signant un accord pour travailler avec Ford, cela signifiait que Honda devait rechercher un partenaire alternatif.

Aston Martin a été l’une des plus grandes surprises de la saison jusqu’à présent en F1, décrochant quatre podiums en cinq courses grâce à la signature de la star Fernando Alonso et s’imposant comme un favori. Le propriétaire de l’équipe, Lawrence Stroll, a beaucoup investi dans l’équipe depuis son acquisition en 2018. La première étape d’une nouvelle usine de 250 millions de dollars devrait ouvrir ses portes dans les prochaines semaines, tandis que le personnel de haut niveau d’équipes telles que Red Bull et Mercedes a renforcé les effectifs.

Mais en tant qu’équipe cliente Mercedes, recevant les mêmes composants de moteur, de boîte de vitesses et de suspension arrière que l’équipe Mercedes d’usine, Aston Martin a dû faire face à certaines limites lors de la conception de sa voiture. En travaillant avec Honda, Aston Martin peut pleinement intégrer le nouveau bloc d’alimentation dans la conception de sa voiture et obtenir le soutien total du constructeur.

« À mon avis, il est très difficile de gagner régulièrement des championnats sans une relation de travail complète », a déclaré Whitmarsh. « C’est pourquoi nous avons pris cette décision et pourquoi nous sommes ravis d’avoir un partenaire fantastique comme Honda. »

Lecture obligatoire

(Photo de Fernando Alonso : Chris Graythen / Getty Images)