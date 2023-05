Aston Martin confirme Honda comme partenaire moteur F1 à partir de 2026 alors que le constructeur japonais fait son retour officiel au sport

Aston Martin sera propulsé par Honda à partir de 2026

Aston Martin a confirmé que Honda remplacera Mercedes en tant que fournisseur de moteurs à partir de 2026.

L’annonce, qui a été faite mercredi avant le Grand Prix de Monaco de ce week-end, confirme le retour à plein temps de Honda en Formule 1 conformément à la nouvelle réglementation des moteurs du sport qui entrera en vigueur cette année-là.

Le constructeur japonais a officiellement quitté le sport à la fin de la saison 2021, bien qu’il ait continué à fournir des moteurs à Red Bull Powertrains – qui propulse les équipes Red Bull et AlphaTauri – dans le cadre d’un accord qui court jusqu’à la fin de la saison 2025.

L’accord exclusif signifie également qu’Aston Martin passera d’une équipe cliente à un moteur d’usine et constitue la dernière étape des plans ambitieux du propriétaire Lawrence Stroll pour devenir une équipe en lice pour le titre.

« Je souhaite la bienvenue à Honda et Honda Racing Corporation (HRC) dans l’équipe de Formule 1 Aston Martin », a déclaré Stroll. « Nous partageons une motivation, une détermination et une ambition sans faille pour réussir sur la bonne voie.

« Honda est un titan mondial et son succès dans le sport automobile est de longue date et incroyablement impressionnant. »

Aston Martin a été l’équipe surprise de F1 2023 jusqu’à présent, décrochant quatre podiums grâce à Fernando Alonso et passant de la septième à la deuxième place du championnat des constructeurs – devant les fournisseurs de moteurs actuels Mercedes.

L’équipe basée à Silverstone est sur le point d’emménager dans sa nouvelle usine « qui change la donne » tandis que sa nouvelle soufflerie ouvrira au milieu de l’année prochaine et aura un impact sur le développement de sa voiture à partir de 2025.

Le directeur général d’Aston Martin Performance Technologies, Martin Whitmarsh, a ajouté : « J’ai eu la chance dans ma carrière de travailler avec Honda au fil des ans et je suis ravi d’avoir l’opportunité de m’associer au HRC et à l’équipe de Formule 1 Aston Martin à partir de 2026.

« La nouvelle réglementation des groupes motopropulseurs F1 2026 est un changement énorme et important, mais nous sommes convaincus que nous pourrons naviguer avec succès ensemble.

« Notre futur partenariat de travaux avec Honda est l’une des dernières pièces du puzzle qui se met en place pour les projets ambitieux d’Aston Martin en Formule 1.

« Enfin, je voudrais rendre hommage à notre fournisseur actuel de groupes motopropulseurs avec qui nous continuerons à nous associer au cours des prochaines saisons. »

Demi-tour F1 complet Honda

Honda avait été confirmé en février comme l’un des six fournisseurs de moteurs à s’inscrire pour la prochaine génération de moteurs de Formule 1, qui fonctionneront avec des carburants durables et auront plus d’énergie électrique.

La société avait annoncé en 2020 qu’elle quitterait la F1 à la fin de la saison 2021 afin de « s’efforcer d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 » avec la recherche et le développement de nouvelles unités de puissance et de technologies énergétiques.

Cependant, la nouvelle réglementation des moteurs de F1, qui verra une augmentation significative du déploiement de l’énergie électrique et l’utilisation de carburant 100 % durable, a convaincu l’entreprise que ses propres objectifs de neutralité carbone et d’augmentation de l’électrification peuvent être atteints tout en participant au sport. .

Le directeur général de Honda, Toshihiro Mibe, a déclaré : « L’une des principales raisons de notre décision de relever le nouveau défi en F1 est que la forme de course la plus prestigieuse au monde s’efforce de devenir une série de courses durables, ce qui correspond à la direction que prend Honda. visant la neutralité carbone, il deviendra une plateforme qui facilitera le développement de nos technologies d’électrification.

« Honda est une entreprise qui a l’habitude de se développer en relevant des défis et en remportant des courses de classe mondiale. Avec la nouvelle réglementation 2026, la clé de la victoire sera un moteur électrique compact, léger et puissant avec une haute performance batterie capable de gérer une puissance de sortie élevée et rapide, ainsi que la technologie de gestion de l’énergie

« Nous pensons que les technologies et le savoir-faire acquis grâce à ce nouveau défi peuvent potentiellement être appliqués directement à nos futurs véhicules électriques de série, comme un modèle sportif phare électrique, et des technologies d’électrification dans divers domaines, y compris eVTOL qui est actuellement en cours de recherche. et développement.

« Honda et notre nouveau partenaire, l’équipe Aston Martin F1, partagent la même attitude sincère et la même détermination à gagner, donc à partir de la saison 2026, nous travaillerons ensemble et lutterons pour le titre de champion en tant qu’Aston Martin Aramco Honda. »

La relation de Red Bull avec Honda prendra fin à la fin de la saison 2025

Red Bull, qui était propulsé par Honda depuis 2019, a repris le fonctionnement des moteurs de Honda dans le cadre de sa nouvelle division Red Bull Powertrains dans le cadre d’un accord courant jusqu’à la fin de la saison 2025.

Cependant, avec Red Bull prêt à construire entièrement ses propres moteurs à partir de 2026, et après avoir annoncé un nouveau partenariat technique avec Ford à partir de cette saison, Honda a dû rechercher un nouveau partenariat.

Honda a affirmé en février avoir été contacté par plusieurs équipes de F1 après avoir signé le règlement 2026, et leur partenariat avec Aston Martin complète leur retour en F1 pour un cinquième relais.

Le président et chef de la direction de la Formule 1, Stefano Domenicali, a salué le retour officiel de Honda dans le sport.

« C’est une excellente nouvelle pour la Formule 1 que Honda s’associe à Aston Martin pour fournir des moteurs à partir de 2026 », a déclaré Domenicali.

« C’est une preuve supplémentaire que notre plate-forme mondiale et notre croissance offrent aux marques un énorme potentiel, et cela montre également que nos plans de transition vers des carburants durables en 2026 sont la bonne approche pour offrir au monde automobile des solutions alternatives pour décarboner la planète.

« Nous pouvons tous voir l’incroyable engagement d’Aston Martin envers notre sport et nous avons hâte de voir ce partenariat passionnant en action, et je tiens à féliciter les deux parties pour cette nouvelle passionnante. »

Le chef de Honda, Mibe, a également fait l’éloge de la gestion du sport par Domenicali, ainsi que de l’instance dirigeante de la FIA pour leur rôle dans la modification des règlements.

Il a déclaré : « Honda a le plus grand respect pour la FIA, qui a pris la décision audacieuse d’introduire ces nouvelles réglementations exigeantes afin d’assurer la durabilité des activités de course et de l’environnement mondial, et pour le groupe de Formule 1, qui a amélioré la valeur de marque de la F1 et assurer l’évolution de la F1 en tant que course automobile la plus prestigieuse au monde. »

La Formule 1 se dirige maintenant vers les rues de Monaco pour le sixième Grand Prix de la saison 2023 – regardez toute l'action sur Sky Sports F1 du 26 au 28 mai.