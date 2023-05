Asthme sévère et cancer du poumon : quel est le lien ?

Poursuivez votre lecture pour découvrir ce qui pourrait exposer les personnes souffrant d’asthme sévère à un risque plus élevé de cancer du poumon, ainsi que la manière de réduire ces risques.

Quels sont les symptômes de l’asthme sévère ?

Le les symptômes de l’asthme sont:

Tousser

Essoufflement

Respiration sifflante

Oppression dans la poitrine

Les personnes souffrant d’asthme sévère peuvent également respirer rapidement, avoir des changements dans leur fréquence cardiaque et peuvent fatiguer les muscles de la tête et du cou à cause du stress de la toux ou d’essayer d’avoir plus d’air.

Quels sont les symptômes du cancer du poumon ?

Il y a deux types de cancer du poumon. L’adénocarcinome survient chez jusqu’à 85 % des patients et est également lié à un sous-type appelé cancer du poumon à cellules squameuses. Le cancer du poumon à petites cellules, qui survient chez seulement 15 % des patients, se développe et se propage plus rapidement. Pour les patients asthmatiques sévères, « le risque accru de cancer du poumon ne se produit pas dans l’adénocarcinome, mais est plus fréquent dans les cellules à petites cellules et dans les cellules squameuses », a déclaré Dahut.

Les symptômes du cancer du poumon comprennent :