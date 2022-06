Asthme d’orage : Intempéries, allergies et crises d’asthme

C’est une vieille ligne : tout le monde se plaint du temps mais personne ne fait rien.

Mais si vous êtes une personne souffrant d’allergies ou d’asthme, le temps orageux peut être plus qu’un désagrément ; cela peut être une menace sérieuse pour votre santé. “L’asthme de l’orage” a été signalé pour la première fois dans les années 1980 en Angleterre et en Australie, et les cas continuent d’apparaître. Juste après le passage de violents orages à Melbourne, en Australie, en 2016, plus de 9 000 personnes ont demandé des soins médicaux d’urgence pour l’asthme lors d’un événement notable. Les installations médicales ont été débordées et au moins huit personnes sont mortes. C’est inhabituel, mais si vous souffrez d’asthme – ou d’allergies saisonnières, il s’avère que comprendre ce déclencheur peut vous aider à rester en bonne santé.

Qu’est-ce que l’asthme d’orage ?

Le terme décrit une crise d’asthme qui commence ou s’aggrave après un orage. Il peut survenir chez toute personne souffrant d’asthme, mais il affecte le plus souvent les personnes atteintes de rhinite allergique saisonnière, que beaucoup de gens connaissent sous le nom de rhume des foins ou d’allergies. Annoncées par un nez qui coule, des éternuements et des yeux qui piquent, les allergies saisonnières sont souvent pires au printemps, en été ou au début de l’automne.

La pluie a tendance à réduire le nombre de pollens en purifiant l’air, et de nombreuses personnes trouvent que le temps pluvieux a tendance à réduire les symptômes d’asthme déclenchés par les allergies. Mais les orages peuvent aggraver l’asthme en raison d’un séquence d’événements:

Les courants descendants froids concentrent les particules d’air, telles que le pollen et la moisissure

Ces particules d’air sont emportées dans les nuages ​​où l’humidité est élevée

Dans les nuages, le vent, l’humidité et la foudre brisent les particules à une taille qui peut facilement pénétrer dans le nez, les sinus et les poumons

Les rafales de vent concentrent ces petites particules si bien que de grandes quantités peuvent être inhalées.

Qu’est-ce qui augmente le risque de souffrir d’asthme d’orage?

Selon une nouvelle étude dans le Journal d’allergie et d’immunologie clinique, un énorme 144 sur 228 personnes souffrant d’allergies saisonnières ont déclaré souffrir d’asthme d’orage – c’est 65% ! Et bon nombre des crises d’asthme déclenchées par des orages n’étaient pas bénignes. Près de la moitié des personnes qui ont eu une attaque ont cherché un traitement hospitalier d’urgence.

Parmi les personnes souffrant d’allergies saisonnières, les facteurs de risque d’asthme d’orage comprennent le fait d’avoir

symptômes d’asthme mal contrôlés (évalués par un questionnaire standard sur l’asthme)

un score faible à un test d’expiration rapide (un test respiratoire courant pour l’asthme)

niveaux plus élevés d’un certain anticorps (IgE spécifique au pollen de ray-grass)

un nombre plus élevé de certaines cellules sanguines (éosinophiles, qui ont tendance à augmenter lorsque les personnes souffrent d’allergies)

des niveaux plus élevés d’oxyde nitrique expiré (une mesure de l’inflammation pulmonaire chez les personnes souffrant d’asthme).

Toutes les personnes présentant ces facteurs de risque ne développeront pas d’asthme d’orage. Et même parmi ceux qui le font, les crises d’asthme ne se produiront pas nécessairement à chaque tempête. Mais il peut être utile de savoir si vous faites partie des personnes à risque, surtout si vous vivez dans une région où les orages sont fréquents.

La ligne du bas

L’asthme d’orage peut sembler plus une curiosité qu’une menace sérieuse pour la santé publique. Mais lorsqu’il touche une grande zone de population, les salles d’urgence peuvent être débordées, comme cela s’est produit lors de l’événement de Melbourne en 2016. Une meilleure compréhension du moment où ces événements sont attendus pourrait conduire à des systèmes d’alerte avancés, à une meilleure préparation des salles d’urgence et même à un traitement préventif.

Aux États-Unis, 25 millions de personnes souffrent d’asthme et plus de 20 millions souffrent d’allergies saisonnières. Il y a de fortes chances que des millions de personnes aient les deux, ce qui expose un grand nombre de personnes à risque de développer un asthme d’orage.

Si vous en faites partie, les prévisions météorologiques peuvent être bien plus qu’un simple guide sur ce qu’il faut porter ou s’il faut apporter un parapluie. Savoir que des orages se dirigent vers vous peut servir d’avertissement préalable pour vérifier que vous prenez correctement vos médicaments contre l’asthme, que vous avez une réserve de médicaments de secours à portée de main ou simplement que vous prévoyez de rester à l’intérieur jusqu’à ce que la tempête soit passée.