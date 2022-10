Astéroïde géant se précipitant vers la Terre ! Comment savoir si le risque est réel

Vous avez entendu parler de l’astéroïde récemment découvert et potentiellement dangereux qui se dirige vers la Terre ? Quelques mois s’écoulent sans que des gros titres de tabloïd inquiétants ne parlent de roches spatiales effrayantes traversant l’orbite terrestre. Alerte spoiler : Il n’y a absolument rien à craindre.

Au cours de la semaine dernière, les médias du monde entier ont relancé une fois de plus un trope de clickbait sur un astéroïde de la taille d’un gratte-ciel “fonçant vers la Terre”. La plupart d’entre eux font référence au nouvel astéroïde 2022 RM4, un gros rocher spatial qui se rapproche de notre planète à Halloween que d’autres astéroïdes de sa taille. Mais il ne s’approchera jamais de notre planète dans aucun sens pratique.

Pas de danger, mais l’astéroïde 2022 RM4, récemment découvert, passera à moins de 6 distances lunaires le 1er novembre. Peut-être aussi large que 740 mètres, il s’illuminera jusqu’à mag 14,3, bien à portée des télescopes d’arrière-cour. @unistellaire

C’est très proche pour un astéroïde de cette taille. #2022RM4 pic.twitter.com/Z8khblg3Gq -Tony Dunn (@tony873004) 5 octobre 2022

Cela a été la même histoire de nombreuses autres fois, y compris la couverture d’un astéroïde différent en janvier 2020, lorsque les gros titres ont crié d’un astéroïde “gigantesque” de la taille de l’Empire State Building fonçant “vers la Terre”.

Du moins c’était comme ça rapporté à l’époque par Spoutnik, le site d’information financé par le gouvernement russe. La réalité, comme le disait l’article après le titre effrayant, était que l’astéroïde 2019 UO nous dépasserait en toute sécurité à une distance de 2 808 194 milles (4 519 351 kilomètres). C’est presque 12 fois plus loin que la lune. Je pense à peine à la lune, et encore moins à quelque chose de 12 fois plus éloigné, qui fonce vers ma maison chaque nuit.

Mais c’est le genre de langage que l’on retrouve régulièrement dans certains points de vente qui aiment vraiment l’effrayant astéroïde histoires. Les gros titres et les histoires trompeuses tirent parti des mots que les scientifiques utilisent pour parler des objets spatiaux et des connotations que certains de ces mêmes mots ont dans le langage courant.



Par exemple, les expressions “objet géocroiseur” (NEO) et “astéroïde potentiellement dangereux” (PHA) sont des termes astronomiques utilisés pour catégoriser des objets avec des définitions très précises. Si un astéroïde se trouve à moins de 4,6 millions de kilomètres de la Terre et a une certaine luminosité, il figure sur la liste des PHA. C’est vraiment une façon pour les astronomes de créer un très grand catalogue d’objets qui méritent d’être surveillés. Aucune autre évaluation n’est faite de chaque astéroïde pour déterminer à quel point il est “potentiellement dangereux” avant de lui donner cette désignation.

Les membres de la haute direction visés appartiennent à une catégorie encore plus large. Si vous deviez quitter la Terre et voyager dans la direction de l’orbite de Mars autour du soleil, puis vous arrêter lorsque vous êtes à environ 85% du chemin vers la planète rouge, tout ce qui se trouve entre cette position et le soleil pourrait techniquement être considéré comme un NEO.

Pour les non-scientifiques, il peut sembler étrange d’appeler un astéroïde “proche” alors qu’il est plus éloigné de nous qu’aucun humain n’a jamais voyagé. Mais bien sûr, cela a du sens lorsqu’il s’agit de l’échelle époustouflante de l’univers, comme le font les astronomes. Il en va de même pour ces PHA. Il est logique de les appeler ainsi dans le contexte de l’immensité de l’espace, bien que la plupart des PHA ne soient pas réellement des dangers potentiels au cours de notre vie.

Ainsi, la prochaine fois que vous verrez un titre crier sur la façon dont une “roche spatiale géante menace la Terre”, vous pourrez vérifier les mêmes sources que moi pour déterminer exactement à quel point vous devriez vous inquiéter. En fait, je vais prendre ce mastodonte spécifique comme exemple.

Au second semestre 2019, de nombreux points de vente ont commencé à sonner l’alarme à l’approche de l’astéroïde 2006 SF6, qui s’est rapproché de la Terre le 21 novembre de la même année. Cela ressemble certainement à un rocher risqué qui se dirige vers certains des gros titres, donc environ une semaine avant qu’il ne passe, j’ai vérifié le Page des risques de l’Agence spatiale européenne.

L’ESA tient à jour une liste de “tous les objets pour lesquels une probabilité d’impact non nulle a été détectée”.

Lorsque j’ai cliqué pour obtenir la liste complète des risques et recherché la page pour 2006 SF6 et son numéro de catalogue, 481394, rien n’est apparu. Ce propulseur planétaire potentiel ne semble pas avoir fait partie de la liste des 991 objets spatiaux les plus menaçants.

Ensuite, j’ai vérifié le base de données publique des approches proches maintenue par le Center for Near Earth Studies au Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Une recherche a mis en évidence 2006 SF6. C’est en effet un peu un mastodonte, avec un diamètre estimé entre 919 pieds et 2 690 pieds (280 mètres et 820 mètres).

Cette roche spatiale de la taille d’un gratte-ciel pourrait faire de réels dégâts à l’impact. Mais sa distance d’approche rapprochée était de 11,23 distances lunaires. C’est exactement ce que cela ressemble: plus de 11 fois plus loin que la lune, soit environ 2,7 millions de miles (4,3 millions de kilomètres). Désolé, mais ce mastodonte ne menace certainement pas la Terre.



Consultez la liste des risques de l’ESA aujourd’hui en 2022, et vous trouverez l’astéroïde 1979 XB en haut de la liste. Cet astéroïde a moins d’une chance sur trois millions de frapper la Terre en 2056. Pourtant, il est en tête de liste des risques. Cela devrait vous donner une idée du sérieux avec lequel prendre n’importe quel titre de tabloïd sur les astéroïdes.

Ce que je veux dire, cependant, n’est pas que vous ne devriez pas vous soucier des astéroïdes. Autant fossiles de dinosaures et le reste des archives géologiques dites-nous, la menace d’impact par un objet venu de l’espace est bien réelle. Mais la principale menace vient des objets qui ne sont pas encore dans nos catalogues.

L’impact le plus important du siècle dernier s’est produit en 2013 lorsqu’un un météore a touché l’atmosphère au-dessus de la Russie, créant une onde de choc qui a brisé des milliers de fenêtres dans la ville de Tcheliabinsk. Cette roche spatiale n’avait pas été observée auparavant avant d’exploser dans le ciel.

Les technologies et les techniques utilisées par les astronomes se sont améliorées à un tel degré que de nouveaux objets géocroiseurs sont découverts littéralement chaque jour. Cela inclut certains objets en fait assez proches de la Terre, bien que ceux-ci aient tendance à être si petits qu’ils brûleraient probablement principalement dans l’atmosphère s’ils nous impactaient, comme un fait en 2018.

Mais nous avons encore des angles morts, comme le montre l’impact de 2013, donc l’impératif à l’avenir ne devrait pas être de paniquer à propos de certains astéroïdes inoffensifs, mais de consacrer plus de ressources pour continuer à parcourir le ciel et compléter notre catalogue afin que nous ne soyons pas pris par surprise encore.