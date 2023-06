Asteroid City est un puzzle magistral – et probablement le film le plus détesté des fans de Wes Anderson

Cormac McCarthy, récemment décédé, couronné de succès et reclus, est une meilleure comparaison avec Wes Anderson que vous ne le pensez.

Tout d’abord, si vous jouez un peu vite et lâchement avec les chiffres, leurs dernières sorties sont arrivées à peu près au même stade de leur carrière. Stella Marisle livre de McCarthy de 2022, était techniquement son douzième, bien que ce soit un compagnon de Le passagersorti juste un mois avant.

Il a fallu tout ce temps (appelons-le son 11e livre) à McCarthy pour changer de jeu, laissant pour la première fois derrière lui ses protagonistes masculins robustes pour une femme, et échangeant son thème gothique du sud contre un conte du Midwest sur la théorie et la philosophie quantiques.

La seconde est que McCarthy, comme Anderson, fait partie du club extrêmement restreint des artistes autorisés à se soucier moins de ce qu’ils disent que de la façon dont ils le disent.

Dans le cas de McCarthy, cela s’est manifesté par une ponctuation clairsemée, des phrases interminables et une manière de parler sombre, presque biblique, qui lui ont permis de créer une atmosphère esthétique puissamment unique, immédiatement reconnaissable comme la sienne. Je veux dire, qui d’autre peut s’en tirer avec la phrase « une transe peuplée de chimères n’ayant ni analogue ni précédent, un carnaval itinérant, un spectacle de tentes migratoire dont la destination ultime après de nombreux pas dans de nombreux champs boueux est indescriptible et calamiteuse au-delà du calcul » ?

Anderson joue au même jeu – si dans un médium différent et à partir du spectre émotionnel opposé. Ce style immédiatement identifiable (symétrique, spécifique à la couleur, nostalgique des délais si délibérément mélangés qu’ils ne semblent pas exister) et le ton sont si identifiables qu’ils sont devenus un mème – quelque chose que lui-même, de l’avis de tous, méprise.

Et tandis que la grande majorité des autres artistes ont le réalisme, la clarté et l’économie de mots martelés par des critiques et des professeurs d’anglais trop zélés, McCarthy et Anderson ont un laissez-passer pour transformer leur artifice en une forme d’art à part entière. Des roses subtils de Le Grand Budapest Hôtelles murs jusqu’au arrière-plans peints inexplicables mais beaux de Royaume du lever de la lune , personne ne demande à Anderson de colorier les lignes. Ses pseudo-contes de fées fantaisistes sont attrayants parce qu’ils les dissimulent si souvent, utilisent le quotidien de manière absurde qui se sent plus proche du jeu et de l’imaginaire que la plupart des adultes ne le font.

Entrer Ville d’astéroïdes.

Le dernier film du réalisateur est d’une simplicité trompeuse et plus difficile à définir que n’importe lequel de ses autres. À son niveau le plus simple, il s’agit du photographe de guerre récemment veuf Augie Steenbeck (Jason Schwartzman) lors d’un road trip avec ses quatre enfants – dont un fils (Jake Ryan) assez intelligent pour mériter le surnom de « Brainiac ». Il est rapidement déposé au camp pour enfants géniaux dans la ville titulaire d’Asteroid City, où se déroulent les événements de base de l’histoire.

Un cran en dessous, les événements du film sont en fait une pièce écrite par le génie solitaire Conrad Earp (Edward Norton) et mise en scène par le passionné mais irascible Schubert Green (Adrian Brody). Et en dessous, la création de cette pièce est documentée dans une émission WXYZ-TV dirigée par « The Host » (Bryan Cranston), nous guidant à travers tous les névrosismes et crises de confiance au centre de chaque créatif accro à un public.

C’est un méta-récit imbriqué à la Maison des feuilles, un ouroboros d’une histoire qui demande plus à ses observateurs que tout ce qu’Anderson a publié auparavant. Et, comme McCarthy, son onzième film prend des risques qu’il n’a pas pris auparavant, tout en cachant un puzzle en son centre que vous êtes obligé de déverrouiller pour trouver le plaisir. Mais c’est tout ce que l’Andersonian touche – un roadrunner en stop-motion; des filles sorcières portant les noms d’Andromède, de Pandore et de Cassiopée exécutant des sorts dans la poussière ; et l’un des plus délicieusement absurdes deus ex machinas de tous les temps (vous le saurez quand vous le verrez) – tenez-vous au courant qu’il s’agit bien d’une production d’Anderson.

Le casse-tête, cependant, est le point. Parce que même s’il peut sembler que l’intrigue n’est qu’une excuse superficielle, loufoque et colorée pour placer les peintures d’Alex Colville dans un désert, Ville d’astéroïdes (à la fois le film d’Anderson et la pièce qu’il contient) sont une méditation lugubre sur l’art, la création artistique et le but.

Scarlett Johansson apparaît comme l’actrice Midge Campbell dans une scène d’Asteroid City. Le dernier film de Wes Anderson est une réflexion profonde sur les mérites de faire de l’art. (Images universelles)

Comme Spielberg Les Fabelmande Quentin Tarantino Il était une fois… à Hollywood et même l’examen subtilement autoréférentiel de Scorsese sur la mortalité L’Irlandais, Ville d’astéroïdes est un chef-d’œuvre de fin de carrière d’un réalisateur aux prises avec le sens ultime de son succès.

Bien qu’il faille un peu de temps pour le trouver, les indices sont là. Pratiquement tout le monde ici est profondément talentueux, bien qu’étonnamment incapable d’y croire: Midge Campbell de Scarlett Johannsson est un acteur célèbre si profondément préoccupé par la crédibilité de sa scène de suicide qu’elle la recrée, des pilules renversées et tout, pour qu’Augie en juge – une scène à être joué dans la pièce bien nommée La mort d’un narcissique.

À un autre moment, l’enfant génie Woodrow est déterminé à une mission qui consiste à afficher des messages sur la lune et à en parler avec le Dr Hickenlooper de Tilda Swinton.

« C’est une chance d’être réellement utile dans nos vies! » va l’argument.

« Tout cela en vaut la peine », est la réponse. « Votre curiosité est votre plus grand atout. Faites-lui confiance. »

Augie, quant à lui, est un photographe de guerre renommé si engagé qu’il a pris une charge d’éclats d’obus à l’arrière de sa tête, mais trop timide pour s’opposer à son beau-père (Tom Hanks) ou parler à ses enfants de la mort de leur mère il y a trois semaines.

Bryan Cranston apparaît comme « l’hôte » dans la partie narrative de haut niveau de l’intrigue d’Asteroid City. (Images universelles)

Et au niveau méta, son personnage quitte la pièce pour parler de la façon dont il doute de lui-même et de sa performance. En trouvant le réalisateur Schubert Green, ils ont une conversation qui fait plus pour déverrouiller le message que presque toute autre chose.

« Je ne comprends toujours pas la pièce », dit Augie.

« Cela n’a pas d’importance », répond Green. « Continuez simplement à raconter l’histoire. »

C’est difficile à lire comme autre chose qu’un message d’Anderson à lui-même. En tant qu’artiste tellement enterré sous les éloges et la reconnaissance que son style est devenu un gimmick TikTok imité superficiel marqué de son nom, il est presque impossible de produire quelque chose qui soit à la hauteur. Bien que ce message soit plus pertinent pour tout autre talent définissant la génération, il peut être utile pour tout artiste aux prises avec sa propre signification : comment pouvons-nous être sûrs que tout ce que nous créons vaut la peine d’être créé ? Si j’ai besoin d’approbation, y a-t-il un art réellement pur ?

La réponse d’Anderson est un oui sans équivoque, enfoui sous des couches d’histoire qui semblent plus lugubres que tout ce qui se trouve dans son catalogue. Et pour cette raison, il est probable que ce soit le film de Wes Anderson le moins préféré de nombreux fans de Wes Anderson – il semble déjà être son film le plus mal évalué sur la plupart des sites critiques.

Et c’est dommage, car Anderson retournant la caméra sur lui-même nous donne une rumination artistique avec une profondeur et un espoir improbable au-delà de tout ce que nous avons vu auparavant. Et il fait tout cela dans l’esprit de ce club en voie de disparition : ceux qui s’en soucient, en tant qu’auteur de nouvelles Amy Hempel a dit un jour plus sur « l’acoustique d’une phrase » que sur ce qu’elle dit.

Mais même avec l’esthétique, Ville d’astéroïdes a beaucoup à dire – si vous avez envie de le déchiffrer.