Astérix et Obélix – L’Empire du Milieu : le réalisateur Guillaume Canet révèle comment il est venu jouer Astérix ; dit : « Je voulais vraiment jouer à César… »

Astérix et Obélix ont fait partie de l’enfance de chacun. Enfin presque ! Maintenant, Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu est en route. C’est le cinquième volet de la série française Astérix-Live et il y a certainement beaucoup d’excitation autour de lui. Guillaume Canet joue le rôle d’Astérix tandis que Gilles Lellouche est Obélix. Guillaume est également le réalisateur du film. Dans une interview, il a révélé comment il était venu jouer le rôle d’Astérix, l’euphorie autour du film et bien plus encore. Extraits de l’interview ci-dessous :

Commençons par le début de cette incroyable aventure cinématographique, qui a duré quatre ans au total. Les aventures d’Astérix et Obélix faisaient-elles partie de votre culture d’enfant ?

Totalement! Mon père possédait presque toutes les bandes dessinées d’Astérix, et elles étaient définitivement les siennes. Quand il ne les partageait pas avec moi ou mes sœurs, il y retournait quand il était seul, donc c’est assez émouvant maintenant de pouvoir lire ses livres avec mes enfants. C’est une des raisons pour lesquelles je me suis impliqué dans ce projet de faire enfin un film pour mes enfants. Pour les enfants de tout le monde.

Quels sont vos souvenirs des quatre premiers films de la franchise ?

J’ai vu le film de Claude Zidi en 1999. J’ai beaucoup aimé mais c’est le film d’Alain Chabat de 2002 qui m’a vraiment ouvert les yeux. C’est le film qui a vraiment suscité l’intérêt du public pour les aventures en direct d’Astérix et Obélix. Il a conservé l’ADN de la bande dessinée tout en apportant une touche ou un ton particulier au mélange. Il est venu avec quelque chose que personne n’avait jamais vu dans un film français. J’ai également vu les deux films suivants et, même si c’est difficile à comparer, je trouve que la direction artistique de l’épisode des Jeux olympiques de 2008 est de qualité supérieure.

A quel moment le projet The Middle Kingdom vous est-il parvenu ?

Alain Attal, mon producteur de toujours, s’était associé à Yohan Baiada, qui avait développé un projet Astérix et Obélix en Chine, et avait obtenu l’agrément d’Hachette pour cette histoire originale. Ils m’ont demandé si le projet m’intéressait sur papier et m’ont donné un traitement à lire. Au départ, ce n’était pas quelque chose que je me voyais faire, mais en lisant, j’ai entrevu la possibilité de faire un grand film de voyage et d’aventure. J’imaginais tout ce que le cinéma pouvait apporter à l’histoire, avec des batailles, des scènes d’action et des décors fabuleux, le tout à une échelle épique rarement vue en France. Je savais qu’Astérix était une franchise qui offrait les moyens de faire tout ça. Mais une fois que j’ai manifesté mon intérêt pour le projet, j’ai dû passer le test du directeur et prouver mes références. Ensuite, on m’a remis la première ébauche du scénario écrite par Julien Herv et Philippe Mechelen. On a travaillé ensemble, puis j’ai continué seul car je voulais rendre le film plus personnel en ajoutant des touches de mon univers. Au total, je pense avoir écrit une dizaine de brouillons avant de commencer le tournage !

Comme vous le disiez, Astérix est l’une des rares franchises à succès du cinéma français. Un box-office mondial de près de 450 M$, et près de quarante millions d’entrées à domicile. Est-il facile de se libérer de tout cela ?

Je mets toujours ça de côté quand je fais un film. J’ai au moins une qualité, je pense, qui est l’insouciance ! Je veux dire, ça ne m’empêche pas d’être réaliste et sérieux mais je veux garder une attitude insouciante en me disant que la raison pour laquelle je suis sur ce projet c’est que les gens ont confiance en moi. Ensuite, c’est à moi de faire du mieux que je peux avec ce que je sais faire. C’est comme faire de l’escalade à mains nues : lorsque vous vous arrêtez pour penser si vous pouvez atteindre le sommet, votre prise se raidit et vous tombez. Sur un projet comme Astérix, une fois lancé, il n’y a pas de retour en arrière. C’est une machine monstrueuse impliquant une armée de personnes, et chaque question qu’on vous pose, ainsi que chaque réponse que vous donnez, a un effet immédiat,

conséquences monumentales. La morale de l’histoire est de ne jamais se remettre en question et d’agir toujours comme si vous aviez la réponse ! Plus sérieusement, c’est mon huitième film en tant que réalisateur et mes expériences passées sur les plateaux m’ont été très utiles, car même si je ne voulais pas me préoccuper de l’ampleur du budget, j’ai tout de même veillé à rester dans les limites. J’ai aussi réalisé que même avec un budget aussi énorme, des problèmes de dépenses peuvent survenir. C’est fou! L’explication est simple : tous les services travaillant sur le film savaient qu’il s’agissait d’un Astérix et voulaient faire le meilleur travail possible : décors, costumes, effets spéciaux, etc. Les costumes, par exemple : Madeline Fontaine les a réalisés avec des teintures datant de Epoque gallo-romaine pour plus d’authenticité. Toutes les teintures ont été faites à la main ! Sur les uniformes des soldats, chaque petit morceau de cuir était découpé à la main avant d’être cousu, à la main également. Pour quatre cents extras. Un effort fou ! Donc, oui, cela implique de dépenser beaucoup d’argent, mais cela finit par payer parce que vous le voyez là à l’écran.

En plus de co-écrire et réaliser le film, vous jouez le rôle d’Astérix…

Oui, mais je ne voulais pas au début ! Pour être honnête, quand j’ai développé l’histoire et les personnages, je voulais vraiment jouer César. J’ai commencé à écrire le personnage comme dépressif, fou amoureux de Cléopâtre, qui a conquis le marché chinois alors qu’il doit se contenter d’être « seulement » connu dans son empire européen. J’ai peut-être vu certaines similitudes avec ma propre vie. J’ai trouvé ça drôle de voir les choses comme une sorte de suite à Rock n’ Roll, mais en en discutant avec Gilles Lellouche (qui n’était pas encore aligné pour jouer Obélix), on s’est rendu compte que rejouer cet accord avec Marion pouvait sembler un un peu vieillot. Alors j’ai pensé à Vincent Cassel, quelqu’un avec qui je voulais travailler depuis longtemps. Et j’ai vu César en lui. C’est dingue, il a le profil exact du BD César. Il a cet aspect félin, l’âge et l’aura qu’il faut pour le rôle, et j’ai pensé que ça irait parfaitement avec Marion. Au final, compte tenu de l’ampleur du projet, ne pas jouer un rôle dans le film semblait être une bonne idée. S’en est suivi un tas de réunions pour discuter du casting et, bien sûr, des personnages d’Astérix et d’Obélix. Pour ce dernier, quelqu’un devait se mettre à la place de Gérard Depardieu, qui avait cloué le rôle du tout premier film. C’est Obélix ! Et il a fait les quatre premiers films, tandis que trois acteurs (Christian Clavier, Clovis Cornillac et douard Baer) ont joué Astérix. Alors on a commencé à trier les noms des acteurs et, à un moment, à Path, Jr me Seydoux m’a dit : « Je ne comprends pas, Guillaume. Pourquoi pas toi ? Je veux dire, honnêtement, tu es jeune, tu as de l’énergie à brûler, tu es le petit gars avec la mèche courte qui veut toujours prouver qu’il a raison. Tu es le parfait Astérix ! » Je pensais : « Pas question ! Comment puis-je jouer le rôle principal tout en réalisant un film de cette envergure ? »

Et au final, vous avez accepté le rôle !

Oui, parce que j’ai réalisé que les deux acteurs jouant Astérix et Obélix devaient être amis, et c’est là que j’ai pensé à Gilles. Cela impliquait qu’il prenne du poids, mais je savais qu’il avait ce qu’il faut pour jouer le personnage : la capacité de jouer quelque chose d’enfantin, une sorte de naïveté presque poétique. Je suis allé lui demander s’il était prêt à prendre 15-20 kilos et à prendre la relève de Depardieu. Gilles a eu le courage d’accepter, et je sais qu’il ne faut qu’une minute pour ne voir que lui dans le rôle. Il est touchant, magique, et ça me fait super plaisir car c’était un des paris majeurs de cette aventure. Je peux vous assurer que Gilles a fait un super boulot : il s’est musclé et musclé pour remplir le costume et devenir vraiment Obélix.

Comme nous l’avons dit, vous arrivez à la fin d’une aventure cinématographique de quatre ans, avec la sortie très attendue du film. Comment vous sentez-vous?

Epuisé mais très content ! Je suis fier de ce film, qui est proche de la façon dont je l’imaginais dans mes rêves. Pendant toutes ces années de préparation et les mois de tournage et de post, je n’ai jamais renoncé à faire de mon mieux. Et je n’ai qu’un souhait vis-à-vis de Path et de mes producteurs (Alain Attal, Ardavan Safaee et Yohan Baiada), qui ont investi beaucoup d’argent dans le projet : j’aimerais que le film marche pour eux. Enfin, et de tout mon cœur, j’espère que le public appréciera cet Astérix. J’espère qu’ils riront et s’amuseront beaucoup. Cela me ferait vraiment très plaisir.