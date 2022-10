Aster MIMS s’associe à Medtronic pour améliorer les soins de l’AVC via la télésanté

L’hôpital Aster MIMS s’est associé à Medtronic India pour mettre en place un programme complet d’AVC au Kerala.

Il formera un réseau en étoile d’hôpitaux identifiés autour de Calicut qui bénéficieront d’un soutien et de ressources de téléconsultation pour mobiliser les patients victimes d’un AVC à un stade critique et nécessitant une thérapie urgente.

Avec Aster MIMS au cœur de ce réseau, les hôpitaux partenaires peuvent transmettre les scans et les paramètres vitaux des patients suspects d’AVC à une équipe d’experts d’Aster MIMS pour une évaluation plus approfondie. Leur état sera ensuite évalué en continu grâce à la télémédecine.

Pendant ce temps, plusieurs chirurgiens neuro-interventionnels seront disponibles 24 heures sur 24 pour effectuer une thrombectomie mécanique.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Chaque année, plus d’un million de patients en Inde subissent un AVC, principalement ischémique. En raison du manque de centres prêts pour les AVC dans le pays, la plupart des patients ne reçoivent pas de traitement en temps opportun, a déclaré le Dr Jacob P. Alapatt, chef du département de neurochirurgie chez Aster MIMS Calicut. Il existe deux façons d’éliminer les caillots sanguins dans le cerveau qui conduisent à un accident vasculaire cérébral : l’élimination physique du caillot par thrombectomie mécanique ou l’administration d’un médicament dissolvant les caillots par thrombolyse IV.

Le partenariat entre Aster MIMS et Medtronic vise à remédier à l’inaccessibilité des soins et au manque de sensibilisation à l’AVC et à sa prise en charge.

« Le programme est conçu pour éliminer les obstacles au traitement et normaliser les parcours de soins des patients afin de réduire le fardeau global des accidents vasculaires cérébraux. Grâce à notre partenariat avec Aster MIMS, nous visons à accroître l’accès à des thérapies vitales pour davantage de patients en Inde », a déclaré Madan Krishnan. , vice-président et directeur général de Medtronic India, a commenté.

APERÇU DU MARCHÉ

La startup indienne Qure.ai a dévoilé l’année dernière un nouveau plate-forme de gestion des accidents vasculaires cérébraux. Il est alimenté par la solution d’imagerie IA propriétaire de Qure.ai appelée qER, qui interprète et quantifie jusqu’à 12 anomalies sur les tomodensitogrammes de la tête et aide à repérer les AVC à un stade précoce. Il est également livré avec une application mobile complémentaire où les spécialistes peuvent afficher les données d’imagerie, modifier les résultats et partager des rapports.

L’année dernière également, Medtronic India s’est associé à Stasis Health, une unité de Stasis Lab, pour promouvoir le système de surveillance des patients au chevet de l’IA de ce dernier en Inde.