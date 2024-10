AST SpaceMobile : SpaceX est un tyran et utilise des tactiques anticoncurrentielles

AST SpaceMobile critique SpaceX pour avoir prétendument utilisé des tactiques « anticoncurrentielles » pour tenter d’ignorer les inquiétudes concernant son système cellulaire Starlink pour téléphones.

« Ironiquement, la propre tentative de SpaceX d’intimider et d’intimider ses concurrents, régulateurs et opérateurs de téléphonie mobile est en soi anticoncurrentielle et constitue un effort pour contourner les lacunes techniques de son propre système », a déclaré AST SpaceMobile à la Federal Communications Commission.

La startup riposte après que SpaceX a envoyé une lettre à la FCC plus tôt ce mois-ci, accusant AST SpaceMobile de diffuser des informations erronées destinées à « paralyser » son travail sur le système Starlink direct vers la cellule. SpaceX a également ridiculisé AST SpaceMobile en le qualifiant de « titre mème » dirigé par des investisseurs et des partenaires étrangers.

En réponse, AST SpaceMobile a envoyé son propre lettre à la FCC jeudi, appelant SpaceX pour avoir prétendument tenté de « fabriquer une controverse ».

« SpaceX a recouru à des accusations infondées contre AST SpaceMobile, une société capable de fournir un haut débit cellulaire basé dans l’espace. [device-to-device] connectivité à tous les Américains », a déclaré la société à la FCC. « AST SpaceMobile demande respectueusement à SpaceX de s’abstenir de faire d’autres déclarations incendiaires pour détourner l’attention des principaux MNO. [mobile network operator] préoccupations. »

Satellite AST SpaceMobile (Crédit : AST SpaceMobile)

Le différend met en lumière la concurrence latente dans la course à la fourniture d’une connectivité par satellite aux smartphones d’aujourd’hui. Comme SpaceX, AST SpaceMobile travaille au lancement d’un service par satellite à haut débit pour aider les opérateurs à combler les zones mortes de leur couverture cellulaire. Mais SpaceX est bien plus proche du lancement de son propre service concurrent via T-Mobile ; elle compte déjà 240 satellites en orbite. En revanche, AST ne dispose que de cinq satellites dans l’espace et il faudra peut-être encore un an ou plus avant que sa flotte de satellites soit suffisamment grande pour offrir une couverture continue sur les États-Unis.

Le problème est que SpaceX a exhorté la FCC à accorder une dérogation pour assouplir les limites d’émission radio des satellites cellulaires Starlink. Sans cette dérogation, les satellites risquent de perdre la capacité d’alimenter les appels vocaux par satellite en temps réel pour les téléphones grand public.

(Crédit : Starlink.com)

Cependant, un nombre croissant d’entreprises, dont AT&T et Verizon, principaux investisseurs d’AST SpaceMobile, ont imploré la FCC de rejeter la demande de SpaceX d’assouplir les limites d’émission radio, citant leurs propres données montrant que cela générerait des interférences radio pour leurs réseaux mobiles. . La bataille réglementaire s’est depuis intensifiée ; un groupe d’entreprises de télécommunications européennes et partenaires d’AST ont également déclaré à la FCC qu’ils poursuivraient en justice si SpaceX obtenait la dérogation nécessaire pour exploiter la technologie cellulaire Starlink au-delà des limites normales.

AST joue désormais un rôle plus actif dans le conflit. Dans la lettre de jeudi adressée à la FCC, la société a déclaré qu’elle soutenait les préoccupations « légitimes » d’interférence des opérateurs de téléphonie mobile concernant la technologie cellulaire Starlink fonctionnant au-delà des limites normales d’émission radio.

« La position d’AST SpaceMobile est simple : SCS [supplemental coverage from space] les fournisseurs devraient être autorisés à fonctionner tant qu’ils évitent de causer des interférences nuisibles aux réseaux cellulaires dont dépendent des milliards de personnes dans le monde », a déclaré la société.

Dans la même lettre, AST a également affirmé que les efforts de lobbying de SpaceX auprès de la FCC sont une « tentative à peine voilée de contourner les lacunes techniques de sa propre conception et son incapacité à partager efficacement le spectre terrestre ».

Cependant, SpaceX maintient depuis longtemps sa demande d’augmenter les limites d’émission radio pour que la technologie cellulaire Starlink ne génère pas d’interférences radio, citant sa propre analyse. Dans un séparé lettre À la FCC la semaine dernière, SpaceX a également continué à tirer sur AST SpaceMobile, déclarant : « Malheureusement, AST rassemble une fois de plus ses investisseurs pour qu’ils présentent de faux arguments techniques afin de nuire aux concurrents d’AST. »

« Les dernières lettres d’équipe des investisseurs d’AST, AT&T et Verizon, ne font que démontrer que l’objectif principal d’AST est de supprimer la concurrence, quel que soit le coût pour les familles américaines et les premiers intervenants », a ajouté la société.

Entre-temps, AST et SpaceX attendent toujours que la FCC accorde l’approbation réglementaire complète, permettant aux entreprises d’exploiter commercialement leurs services cellulaires par satellite.

