AST SpaceMobile déploie l’antenne satellite BlueWalker 3

La société fait partie des nombreux concurrents qui tentent de créer un tel service mondial, un marché inexploité qui a longtemps été un rêve pour les communications par satellite.

Inscrivez-vous ici pour recevoir les éditions hebdomadaires de la newsletter Investir dans l’espace de CNBC.

Le réseau d’AST consisterait en une constellation de 168 satellites, la société affirmant qu’il atteindra une couverture mondiale une fois qu’environ 110 seront en orbite. BlueWalker 3 représente le deuxième satellite de test d’AST à ce jour, et il prévoit de commencer à déployer ses satellites BlueBird opérationnels à la fin de l’année prochaine.

La société satellite est devenue publique via un SPAC l’année dernière et a levé plus de 600 millions de dollars à ce jour. AST a accumulé un certain nombre de partenariats de télécommunications mobiles pour son service, y compris AT&T Vodafone, Rakuten et plus encore.

Le président du réseau AT&T, Chris Sambar, a déclaré lundi dans un communiqué que la société était « ravie » qu’AST ait atteint « cette étape importante ».

“En travaillant avec AST SpaceMobile, nous pensons qu’il existe une opportunité future d’étendre encore plus la portée de notre réseau, y compris vers des sites autrement éloignés et hors réseau”, a déclaré Sambar.