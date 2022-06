Assurons-nous qu’il n’y a pas de répétition des retards dans l’ouverture des robinets dans les parcs

Certaines choses sont si évidentes qu’il est embarrassant de devoir les signaler. Et pourtant, semble-t-il, nous le devons.

Par exemple : les toilettes publiques et les fontaines à eau doivent être ouvertes bien à temps pour le beau temps lorsque les gens s’aventurent et doivent les utiliser.

C’est évident, mais à Toronto du moins, cela ne peut pas être tenu pour acquis. Au contraire. Les journalistes et les chroniqueurs du Star tapent sur le tambour depuis des semaines sur l’incapacité de la ville à faire ouvrir des toilettes et des fontaines (ce que les bureaucrates appellent des «actifs d’eau») en temps opportun après la fermeture hivernale.

C’est la base de la gouvernance de la ville, comme ramasser les déchets et nettoyer les rues. C’est le minimum absolu que les citoyens attendent de leurs autorités locales.

Mais nous voici, à la mi-juin, avec les parcs bondés et des journées de chaleur record déjà derrière nous, et le conseil municipal de Toronto est sur le point de débattre de la nécessité de nettoyer les parcs et de s’assurer que ces « ressources en eau » sont disponibles. quand les gens en ont vraiment besoin.

En fait, le conseil a devant lui deux motions à ce sujet cette semaine. L’un, du maire John Tory, demanderait au conseil de charger le service des parcs, de la foresterie et des loisirs de remettre les parcs en forme « plus tôt et plus rapidement après l’hiver » – y compris couper l’herbe, nettoyer les déchets et réactiver les fontaines à eau et les toilettes.

L’autre, parrainé par le conseiller Josh Matlow et soutenu par le conseiller Mike Layton, demande au département de faire rapport à un comité du conseil le mois prochain sur sa date cible pour l’ouverture des fontaines et des toilettes après le gel de l’hiver, et combien d’argent et de personnel il prend pour faire ça.

La dernière chose dont nous avons besoin, c’est d’une sorte de polarisation gauche-droite à ce sujet, de toutes les questions. En fait, il semble extraordinaire que le conseil estime même qu’il a besoin d’un débat formel et d’une motion pour donner aux responsables des parcs le coup de pied nécessaire pour qu’ils soient prêts plus tôt.

Mais c’est apparemment ce qu’il faudra. De nombreux Torontois seront surpris d’apprendre que le maire n’a pas le pouvoir d’ordonner au personnel municipal de modifier ses procédures et de faire un meilleur travail. Seul le conseil peut le faire.

Dans ce cas, cependant, le maire Tory aurait pu faire plus. Il ne s’est rendu aucun service à lui-même et à nous autres en expliquant publiquement les problèmes liés à la réouverture des fontaines et des toilettes d’une manière qui donnait l’impression qu’il excusait, ou du moins tolérait, les retards (« vous ne pouvez pas simplement ouvrir les robinets, », a-t-il déclaré le 31 mai).

Le maire ne voulait pas, nous dit-on, être vu en train de jeter le personnel de la ville sous le bus. Ce n’est pas son style, et en général c’est la bonne manière de fonctionner. Si vous voulez que les gens vous donnent le meilleur d’eux-mêmes, il est sage de faire des éloges en public et de critiquer en privé.

Mais il y a des moments où une crise de colère publique face à une situation inacceptable a son utilité, et c’était l’une d’entre elles. Plutôt que de simplement réciter les raisons du retard, il aurait été judicieux de canaliser la frustration du public et de faire comprendre à tout le monde que le rythme tranquille de la réouverture des parcs n’était tout simplement pas suffisant. Cela aurait même pu accélérer un peu les choses.

À ce stade, bien sûr, c’est de l’eau sous le pont – ou du moins pulvérisée à partir d’une fontaine. Le Conseil doit au moins tirer parti de l’attention portée à cette question pour s’assurer qu’il n’y aura pas de rediffusion au printemps prochain. Si cela prend plus d’argent, alors mettez-le de côté. Ce sont des services de base et il n’y a aucune excuse pour ne pas être à la hauteur.

