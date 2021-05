Assurez-vous que les vacances sont remboursables avant de réserver, conseille le No 10

Downing Street a averti les Britanniques de s’assurer que leurs vacances sont remboursables avant de réserver.

L’avertissement est venu alors que l’industrie du voyage a signalé une augmentation des réservations pour les vacances d’été dans les pays dits «liste orange» comme la France, l’Espagne et la Grèce.

Les voyages dans ces pays sont légaux après le dernier assouplissement des règles de verrouillage lundi, mais toute personne revenant en Angleterre d’un pays orange doit être mise en quarantaine pendant 10 jours chez elle.

Après des jours de confusion sur le statut des pays de la liste orange, Boris Johnson a déclaré hier que les visites ne devraient être effectuées que dans des «circonstances extrêmes», telles que la maladie d’un membre de la famille, et non pour les vacances.

Mais des milliers de personnes auraient effectué des réservations dans l’espoir que leur destination passera de la liste orange à la liste verte au moment de leur voyage, supprimant ainsi l’obligation de mise en quarantaine.

Le porte-parole officiel de M. Johnson a confirmé aujourd’hui que la prochaine révision du système des feux de signalisation interviendrait «à trois semaines de la semaine commençant le 17 mai».

Cela suggère que tout changement sera annoncé au plus tôt le 7 juin – plus tard que ce que beaucoup de l’industrie du voyage espéraient.

Lorsqu’on lui a demandé si les gens étaient avisés de réserver des vacances dans l’espoir que leur destination prévue passe sur la liste verte au moment où ils voyagent, le porte-parole a déclaré: «Nous mettrons à jour, comme je l’ai dit, il y a un point de révision trois préavis d’une semaine à propos de ces modifications apportées à la liste verte. »

Il a ajouté: «Ce que nous avons dit dès le début, c’est que nous avons encouragé les personnes qui souhaitent réserver des vacances plus tard dans l’année, étant donné cette pandémie mondiale et l’incertitude qui l’entoure, il est sage de réserver des vacances que vous pouvez. sont remboursables ou peuvent être retardés et de parler à leurs voyagistes lorsqu’ils le font. »

Le développement est survenu alors que les autorités ont averti qu’elles effectuaient environ 10000 contrôles à domicile chaque jour pour attraper les vacanciers qui bafouent la règle de quarantaine à domicile.

Un calcul a révélé que jusqu’à 54000 passagers par jour afflueront vers des taches solaires telles que l’Espagne, la Grèce, l’Italie et la France, avec un total de 1300 vols prévus pour les pays de la liste orange d’ici dimanche.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a refusé à quatre reprises lors d’une interview aujourd’hui de dire s’il était «responsable ou irresponsable» de passer ses vacances dans les pays de la liste orange.

Parmi les principales destinations de vacances européennes, seul le Portugal figure actuellement sur la liste verte du gouvernement.

Lorsqu’on lui a demandé s’il faisait pression pour que la liste verte soit prolongée, M. Shapps a répondu: «Oui, bien sûr.»