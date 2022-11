Assurez-vous de vérifier ces astuces cachées avant votre prochain voyage cible

C’est une blague courante que si vous allez chez Target pour une chose, vous finirez par acheter un tas d’autres choses aussi. Beaucoup de gens se sentent attirés par Target, en raison de son prix abordable, de sa commodité et de ses produits de tous les jours. Il est donc facile de finir par dépenser plus que prévu.

La bonne nouvelle est que si vous êtes un acheteur passionné de Target, vous pouvez continuer à magasiner et à économiser grâce à notre conseil qui vous garantira des économies dans votre portefeuille. Tout ce que vous avez à faire est de faire vos achats un jour précis pour bénéficier de réductions et d’économies. Toujours curieux ? Eh bien, nous vous expliquerons tout : deux astuces bien connues pour économiser et une astuce secrète pour vous aider à économiser en magasin.

Inscrivez-vous au programme de récompense de Target

Cible



Si vous souhaitez économiser de l’argent sur vos achats, inscrivez-vous gratuitement au programme de récompenses de Target. La grande chose est que vous pouvez utiliser ces avantages non seulement en ligne, mais aussi en magasin. Voici les avantages d’être membre du Cercle :

1 % de gains lorsque vous magasinez pour échanger ou continuer à économiser 5 % avec RedCard Accéder aux offres sur les marques 5 % de réduction sur un seul achat pour votre anniversaire (valable 30 jours à compter de votre anniversaire) Le soutien de la communauté vote pour direct là où Target donne Partenariats Target Circle avec des marques comme Apple et Ulta Beauty.

L’accès au programme de récompenses de Target est important, surtout lorsque vous faites de toute façon des achats chez le détaillant.

Obtenez une garantie d’égalisation des prix

Ce que certains acheteurs ne réalisent pas, c’est que Target offre également une garantie de correspondance des prix. Tu peux demander une correspondance de prix de Target chaque fois que vous voyez que l’article que vous avez acheté est moins cher. Pour que l’article soit éligible, il doit être :

Pendant la fenêtre de 14 jours à partir du moment où vous avez acheté l’article Un article identiquemarque, taille, poids, couleur, quantité et numéro de modèle En stock à un prix inférieur au moment du retour à une liste de concurrents Match cible Plus bas sur Cible.com ou dans votre magasin Target local

Comment demander une correspondance de prix

Une fois que vous avez déterminé si vous pouvez obtenir une correspondance de prix, il n’y a que quelques étapes pour le faire en magasin ou en ligne. Si vous le faites en magasin, voici ce que vous devez faire :

Demandez une correspondance de prix à vérifier Apporter preuve du prix que vous souhaitez égaler – l’intégralité de l’annonce imprimée, de l’annonce numérique ou du site Web principal du détaillant (les photos ou les photocopies ne sont pas acceptées) Amene le Reçu d’origine si vous avez déjà acheté l’article

En ligne, c’est un peu plus facile, mais vos options ici sont d’appeler ou de discuter avec un représentant. Vous pouvez le faire en :

Discuter avec Cibler les représentants en ligne ou en appelant au 1-800-591-3869 Avoir le prix actuel que vous souhaitez égaler – l’annonce numérique, le site internet du revendeur agréé ou le prix cible magasin (les photos ou photocopies ne sont pas acceptées) Avoir votre numéro de commande et informations sur l’article prêt dès le départ

Notre meilleur conseil pour économiser de l’argent pour les achats en magasin chez Target

Maintenant que vous savez ce que vous pouvez faire pour obtenir des récompenses et obtenir une correspondance de prix si vous en avez besoin, vous pouvez maintenant découvrir notre astuce qui vous donnera accès à des produits à prix réduit dans l’ensemble du détaillant.

La première chose que vous devez savoir est que cela ne fonctionne que pour les achats en magasin (désolé les acheteurs en ligne). Ensuite, il s’agit de savoir quand vous devez faire vos achats en magasin. Selon le jour de la semaine (hors samedi et dimanche), vous trouverez une sélection de produits en liquidation.

Lorsque vous magasinez chez votre Target local, voici la feuille de triche pour savoir quels produits sont en vente :

les lundis: Électronique, vêtements pour enfants et papeterie Les mardis : Domestiques, vêtements pour femmes, produits pour animaux de compagnie et nourriture Les mercredis : Vêtements pour hommes, jouets, santé et beauté, pelouse et articles de jardin Les jeudis : Articles pour la maison, lingerie, chaussures, articles de sport, films, musique, livres, décoration et bagages Vendredis : Auto, beauté, quincaillerie et bijoux

Pour confirmer notre conseil, nous avons contacté Target le 17 octobreet n’a pas reçu de réponse.

