Avec des centaines de milliers de personnes attendues dans les rues de Londres pour une procession cérémonielle mercredi, un ancien coordinateur britannique de la lutte contre le terrorisme a averti que les défis de sécurité autour des funérailles de la reine sont “énormes”.

En plus des grandes foules qui se rassembleront mercredi lorsque le cercueil de la reine Elizabeth déménagera du palais de Buckingham à Westminster Hall – où l’ancien monarque restera en état jusqu’au 19 septembre – les responsables s’occupent de la logistique de la tenue d’un enterrement auquel assisteront des centaines de dirigeants et de dignitaires mondiaux.

“Je pense que c’est un quantum de risque différent”, a déclaré Nick Aldworth, qui a occupé de nombreux postes de haut niveau au cours de ses trois décennies de carrière en tant que responsable de la sécurité publique, notamment chef de la sécurité et de la police au Parlement britannique, gérant la sécurité de la reine mère. et coordinateur des armes à feu pour les Jeux olympiques de Londres en 2012.

Aldworth, qui est maintenant consultant privé, affirme que les Jeux de 2012 ont présenté un défi de sécurité majeur, mais la période de deuil de la reine et les funérailles nationales sont encore plus complexes.

“La différence entre les Jeux olympiques et cet événement est que les Jeux olympiques se déroulent sur trois semaines », a déclaré Aldworth à CBC depuis son domicile dans le North Oxfordshire, en Angleterre.

Les funérailles de la reine sont “probablement le même nombre de personnes, le même nombre de dignitaires en visite, compressés en quelques jourss.”

Menace terroriste

Le niveau actuel de menace terroriste au Royaume-Uni est “substantiel”, ce qui signifie qu’une attaque est probable, et des milliers d’officiers supplémentaires seront déployés pour les événements à Londres au cours des six prochains jours.

Nick Aldworth, un expert en sécurité antiterroriste, a déclaré que le mensonge et les funérailles de la reine seront le plus grand défi de sécurité du Royaume-Uni à ce jour. (Soumis par Nick Aldworth)

Aldworth, qui a été nommé coordinateur national de la lutte contre le terrorisme au Royaume-Uni en 2018, affirme que la zone où la reine résidera dans l’État dispose déjà de mesures de sécurité semi-permanentes, comme des barrières pour empêcher les véhicules de pénétrer dans la foule.

De nombreuses routes entre Buckingham Palace et Westminster Hall ont été fermées à la circulation et des clôtures métalliques ont été installées.

La Grande-Bretagne a connu une série d’attaques meurtrières, notamment des attentats à la bombe de l’IRA dans les années 1980 et 1990 qui, dans certains cas, visaient des politiciens et des militaires. Les attaques les plus récentes incluent le 2017 Attaque du pont de Londres et le Arène de Manchester attentats à la bombe, mais Aldworth affirme que la police a également “une longue histoire de perturbation du terrorisme”.

“L’assurance que les gens devraient prendre est que cette empreinte centrale où la plupart des [mourning] l’activité en cours sera incroyablement bien protégée », a-t-il déclaré.

La police a été critiquée pour l’arrestation de trois personnes à Édimbourg pour violation de la paix, alors qu’elles protestaient contre la monarchie alors que le cercueil de la reine était déplacé en Écosse.

REGARDER | L’Ecosse dit au revoir à la reine : L’Écosse dit au revoir à la reine Elizabeth L’Écosse a occupé le devant de la scène lorsque le cercueil de la reine Elizabeth est arrivé à Édimbourg, où il reposera à la cathédrale Saint-Gilles pour que le public lui rende hommage. Beaucoup en Écosse ont un profond penchant pour la reine, et les garder heureux avec la monarchie sera l’une des plus grandes tâches du roi Charles.

Après qu’un homme a été interrogé par des officiers à Londres pour avoir brandi une feuille de papier vierge sur laquelle il a dit qu’il voulait écrire “Pas mon roi”, la police du Met a publié un déclaration disant que le public a le droit de manifester.

Aldworth dit qu’un défi sera de gérer le système de transport, étant donné le nombre de personnes de l’extérieur du centre de Londres qui devraient descendre dans la région.

Mardi, des agents de sécurité montent la garde sur la terrasse du palais de Buckingham à Londres. (Maja Smiejkowska/Reuters)

Transport for London (TFL), une autorité gouvernementale locale, a averti que les services seront occupés et que certaines stations de métro pourraient être fermées afin de contrôler les foules.

TFL dit que les personnes qui traversent Westminster Hall pour passer devant le cercueil de la reine seront soumises à contrôle de sécurité “à la manière d’un aéroport” et ne sont pas autorisés à avoir de gros sacs à dos.

Avant de la ligne

Les gens ont commencé à faire la queue le long de la Tamise, en face de Westminster Hall, pour avoir la chance de rendre hommage à la reine lundi après-midi, 48 heures avant le début de la période de repos à Londres.

Vanessa Nanthakumaran, 56 ans, a été la première personne à faire la queue et prévoit de traverser l’attente de deux jours avec l’aide d’amis et même d’inconnus qui lui apportent de la nourriture et des boissons chaudes.

“On s’occupe bien de nous”, a-t-elle déclaré à CBC, ajoutant qu’elle voulait faire la queue tôt parce qu’elle admire la famille royale depuis qu’elle est une jeune fille qui grandit au Sri Lanka.

Vanessa Nathakumaran, 56 ans, a été la première personne en ligne mardi à rendre hommage à la reine à Londres. (Briar Stewart/CBC)

Nanthakumaran a parlé alors qu’il était assis sur un petit tabouret le long de la rivière, mais les organisateurs disent qu’à partir de mercredi à 17 heures, heure de Londres, la file d’attente continuera de bouger, car les personnes en deuil peuvent défiler devant le cercueil 24 heures sur 24. Les gens peuvent avoir à faire la queue pendant des heures et les organisateurs disent qu’ils doivent s’attendre à être debout la plupart du temps.

Mardi soir, Grace Gothard, qui était troisième en ligne, a dormi sur le trottoir au bord de la rivière, affirmant que le seul inconvénient était l’air froid de la nuit.

“Quand il y a quelque chose d’important dans votre vie, cela ne vous dérange pas de le faire, que ce soit difficile ou facile”, a déclaré Gothard, qui a quitté le Ghana pour le Royaume-Uni en 1985.

À côté d’elle, sur un matelas, se trouvait un pot de marmelade avec une photo de l’ours Paddington, une référence à un vidéo virale la reine a participé aux célébrations de son jubilé de platine plus tôt cette année.

Les personnes en deuil pourront défiler devant le cercueil de la reine jusqu’à 6 h 30 le 19 septembre.

Grace Gothard a dormi dehors lundi soir pour s’assurer qu’elle serait l’une des premières à rendre hommage à la reine à Westminster Hall. (Briar Stewart/CBC)

Les funérailles auront lieu plus tard dans la matinée, à 11 heures. Elles seront fermées au public mais en présence de la famille, des chefs d’État et d’autres dignitaires étrangers.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau sera présent, ainsi que le président américain Joe Biden.

Certains médias ont rapporté conseils cela suggère que pour des raisons logistiques, les dignitaires étrangers ont été invités à voler en avion commercial plutôt qu’en avion privé, car l’aéroport de Healthrow ne sera pas en mesure de gérer une augmentation des vols privés. Ils seraient également obligés de se rendre en bus en masse à l’abbaye de Westminster pour les funérailles, au lieu de prendre une voiture privée, afin de réduire le nombre de véhicules dans le centre de Londres.