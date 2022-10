Assurance nationale: où en est l’impôt britannique sur les revenus après une année de chaos politique

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Tout comme le gouvernement conservateur britannique à portes tournantes, l’assurance nationale est sur le point de subir son troisième ajustement majeur de l’année.

Pour ceux qui dorment à l’arrière, il s’agit de l’impôt que les employés à temps plein paient sur leurs revenus, que les travailleurs indépendants paient sur leurs bénéfices commerciaux et que les employeurs paient en plus des salaires.

Jusqu’en avril, l’assurance nationale était fixée à 12% sur les salaires entre 9 568 £ et 52 270 £ par an et à 2% sur les revenus supérieurs à 52 270 £.

Ensuite, 1,25 point de pourcentage supplémentaire a été ajouté et le seuil de début est passé de 9 568 £ à 9 880 £ sous le chancelier de l’époque, Rishi Sunak, pour financer un soutien supplémentaire aux soins de santé après que le NHS et les secteurs des soins sociaux ont été placés sous une contrainte extrême par la pandémie de Covid-19.

Cela signifiait que l’assurance nationale atteignait 13,25% pour les salariés opérant entre 9 880 £ et 52 270 £ par an et 3,25 pour ceux au nord de cela.

Un deuxième changement a été annoncé en juillet lorsque M. Sunak a de nouveau augmenté le seuil à partir duquel les employés commencent à payer de 9 880 £ à 12 570 £, l’alignant sur l’impôt sur le revenu dans le but d’aider les personnes et les familles à faible revenu à faire face à la crise du coût de la vie. détérioration.

Puis, après une longue course à la direction des conservateurs pour choisir le successeur de Boris Johnson à Downing Street, la gagnante, Liz Truss, a nommé Kwasi Kwarteng comme son chancelier, qui a dûment annoncé que la hausse de 1,25 % serait annulée à partir de novembre dans le cadre de son « mini-budget » du 23 septembre.

Alors que ce paquet économique s’est avéré être un désastre abject aux proportions historiques, l’homme que Mme Truss a fait venir pour remplacer M. Kwarteng renvoyé peu de temps avant sa propre disparition politique, Jeremy Hunt, a maintenu cette politique particulière en place, malgré la suppression de presque tous les reste du programme de croissance imparfait de Truss-Kwarteng.

Maintenant que M. Sunak lui-même est au n ° 10, vous pouvez imaginer qu’il serait tenté de rétablir la randonnée, car c’était sa politique en premier lieu.

Cependant, sa décision de rester avec M. Hunt en tant que chancelier suggère qu’il est enclin à soutenir le jugement de ce dernier et hésite à bricoler davantage la stabilité financière britannique de peur d’inspirer une panique renouvelée sur les marchés.

Tout cela signifie qu’une personne gagnant 40 000 £ aurait payé 3 652 £ par an en assurance nationale jusqu’en avril, après quoi son taux est passé à 3 991 £, seulement pour qu’il retombe à 3 634 £ en juillet et à nouveau à 3 292 £ en novembre. (compte tenu du maintien du changement de seuil malgré la suppression de la hausse de 1,25 %).

Des trucs qui tournent la tête, ce qui signifie finalement que quelqu’un dans cette tranche finira par payer 360 £ de moins en assurance nationale en 2022/23 qu’en 2021/22, une petite aide compte tenu des difficultés actuelles.

Les plus grands bénéficiaires seront, bien entendu, les personnes à revenu élevé, car elles paient généralement un taux d’imposition plus élevé.

Les travailleurs à temps plein devraient commencer à voir les changements reflétés dans leur salaire de novembre, bien que le Trésor ait averti que la complexité de certains systèmes de paie signifie que cela pourrait ne pas se produire avant décembre ou janvier, une question de remboursement à discuter avec votre employeur s’il vous affecter.

Entre-temps, les travailleurs indépendants finiront par payer un taux «mixte» d’assurance nationale en tenant compte des changements fréquents de cette année que le HMRC établira pour vous lorsque vos formulaires d’auto-évaluation seront soumis.