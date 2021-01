Alors que le coronavirus se frayait un chemin à travers l’Inde, il y avait un impact à la baisse multisectoriel dans toutes les industries. L’impact est largement observé dans les secteurs de l’aviation, de l’hôtellerie, de la vente au détail et des activités connexes et continuera de montrer des effets prolongés selon l’agence de notation ICRA. L’industrie automobile a subi une perte de Rs 2 300 crore par jour et une perte d’emploi estimée dans le secteur était d’environ 3,45 lakh, selon un rapport du groupe parlementaire soumis au président de Rajya Sabha, M Venkaiah Naidu. Un autre secteur qui a été le plus touché par la pandémie est celui du tourisme à forte intensité de main-d’œuvre, où plus de 100 millions d’emplois sont menacés.

La scène n’était pas différente pour le secteur de la santé. La pression intense exercée sur l’industrie pour livrer, malgré divers défis, a été immense. Alors qu’au départ, le secteur était sous pression, il a été rapide de se rétablir et de répondre efficacement aux besoins croissants de soins des pays à mesure que le nombre de cas augmentait constamment. Cependant, il existe un besoin immédiat d’augmentation du nombre d’unités de soins intensifs, de ventilateurs et de matériel médical pour être préparés et répondre aux menaces sanitaires d’urgence et aux épidémies. Il est impératif de rendre les soins de santé accessibles, abordables et de haut niveau pour répondre aux besoins croissants du pays. Des investissements dans les infrastructures de santé sont nécessaires en Inde métropolitaine, mais plus encore dans les villes de niveau 2 et 3 pour rendre des soins de santé de qualité accessibles et abordables pour tous. Ainsi, le budget actuel doit répondre au besoin d’allocations et de financements plus élevés dans le secteur.

Nous espérons que la taxe sur les intrants sera réduite afin que les coûts soient répercutés et que les laboratoires puissent offrir des coûts de test abordables aux classes moyennes et inférieures de la société. Ce serait un changement radical mais accueillant pour notre industrie, en particulier dans l’industrie des laboratoires où les importations sont élevées, donc la suppression des droits d’importation et la réduction de la TPS pour les fournitures, les kits ou les équipements d’origine locale peuvent encore aider à réduire le taux du client final. accusé.

Les partenariats public-privé dans le domaine du diagnostic changeront la donne pour le développement des soins de santé en Inde. Des programmes comme Ayushman Bharat et des projets lancés dans le cadre de la mission nationale de santé numérique brossent un tableau prometteur pour le secteur, en particulier avec le gouvernement évaluant des modèles de partenariat avec des entreprises de soins de santé privées pour fournir des services. Nous attendons avec impatience des étapes positives dans cette direction et demandons que la portée soit élargie pour inclure également les services de pathologie et de tests diagnostiques. Conformément à la vision de notre honorable Premier ministre de se concentrer sur le bien-être, je voudrais réitérer que l’augmentation des dépenses publiques consacrées aux contrôles préventifs et aux soins primaires réduira en fin de compte les dépenses de santé globales pour notre pays.

TPS

En Inde, contrairement à l’assurance obligatoire pour nos véhicules, l’assurance maladie pour nous-mêmes n’est pas obligatoire comme dans d’autres pays. Il est essentiel d’évaluer cela et de garantir une couverture d’assurance suffisante et facilement disponible pour les OPD, les consultations cliniques, les services de diagnostic et les autres dépenses préhospitalisation. Cela encouragera les soins de santé préventifs parmi les citoyens, qui se présenteront pour des bilans de santé préventifs qui peuvent réduire le fardeau de la gestion de la maladie sur le pays.

Le gouvernement doit investir dans des installations où des contrôles fréquents peuvent avoir lieu régulièrement, ce qui peut éviter de plus grands problèmes de santé à l’avenir. Les centres de diagnostic, en particulier dans les villes de niveau 2 et 3, sont rares, les investissements dans le secteur sont cruciaux pour augmenter l’accès aux laboratoires et aux installations de test avec une génération rapide de rapports afin d’éviter les retards de traitement.

L’Inde doit produire sa propre technologie, en particulier la fabrication de machines IVD devrait être encouragée. Par exemple, Siemens fournit des équipements médicaux à l’échelle internationale et d’autres pays obtiennent des produits de qualité, donc réduire les taxes ici en Inde et transférer la réduction des taxes à ces fabricants équipera l’Inde des meilleurs produits et services.

La stratégie du gouvernement indien pour lutter contre le virus et assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, la fabrication et l’accès aux services de santé a été louable. En outre, alors que le pays se prépare à un déploiement du vaccin COVID-19 à l’échelle nationale, une augmentation considérable des dépenses de santé serait d’une importance capitale. Nous attendons un budget qui stimulera notre économie et qui profitera à la fois à l’industrie et aux citoyens indiens.

L’auteur est le PDG de Thyrocare Technologies.