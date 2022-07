Assurance hypothécaire privée : comment fonctionne le PMI

Si vous faites un acompte de moins de 20 % sur votre maison, vous devrez probablement souscrire une assurance hypothécaire privée, ou PMI. Lorsque vous versez une petite mise de fonds, les prêteurs ont tendance à vous considérer comme un candidat à haut risque pour une hypothèqueet l’exigence PMI protège votre prêteur en cas de défaut de paiement de votre prêt.

Bien que le PMI permette aux propriétaires potentiels, en particulier aux premiers acheteurs, de se qualifier pour un prêt hypothécaire avec moins de 20 % d’acompte, la prime mensuelle ajoutera des centaines de dollars à votre paiement hypothécaire chaque mois – alors assurez-vous d’en tenir compte dépenses lors de la détermination de votre budget d’achat d’une maison. Le PMI est requis pour les prêts conventionnels et les prêts de la Federal Housing Association, mais certains types de prêtComme Prêts AVn’en avez pas besoin.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le PMI, comment cela fonctionne, quand vous en avez besoin et combien cela vous coûtera sur la durée de votre prêt hypothécaire.

Qu’est-ce que le PMI et comment ça marche ?

PMI offre aux acheteurs la possibilité d’acheter une maison en utilisant un prêt hypothécaire conventionnel avec moins que la mise de fonds requise de 20 %. PMI protège les prêteurs qui offrent des options de financement avec un acompte inférieur. Si vous n’êtes pas en mesure de verser une mise de fonds de 20 %, les prêteurs vous considèrent comme un emprunteur plus risqué avec une plus grande probabilité de défaut de paiement sur votre prêt hypothécaire. Si cela devait se produire, le prêteur pourrait utiliser les paiements PMI entiercés que vous avez payés jusqu’au défaut de paiement pour récupérer une partie de leur perte.

Le coût de l’AMP

Les emprunteurs avec PMI paient généralement entre 0,5% et 1,5% du montant du prêt en moyenne chaque année – ou entre 30 $ et 70 $ par mois pour 100 000 $ empruntés, selon Freddie Mac. Par exemple, si vous contractez un prêt de 250 000 $ avec un acompte de 5 %, le PMI ajouterait entre 1 188 $ et 3 563 $ par an, soit environ 100 $ à 300 $ ajoutés à votre versement hypothécaire mensuel.

La façon dont vous payez le PMI, qu’il soit mensuel ou annuel, varie selon le prêteur. Certains peuvent également vous permettre d’effectuer un paiement initial partiel à la clôture, ce qui peut réduire vos paiements PMI mensuels ou annuels.

Comment verrouiller un faible taux PMI

Pointage de crédit : Plus votre pointage de crédit plus vous avez de chances de bloquer un taux d’intérêt hypothécaire et une prime PMI inférieurs.

Plus votre plus vous avez de chances de bloquer un taux d’intérêt hypothécaire et une prime PMI inférieurs. Acompte: Plus vous vous rapprochez d’un acompte de 20%, plus votre taux PMI sera bas et plus vite vous pourrez vous en débarrasser.

Plus vous vous rapprochez d’un acompte de 20%, plus votre taux PMI sera bas et plus vite vous pourrez vous en débarrasser. Occupation: Les propriétés occupées par leur propriétaire obtiennent des taux PMI inférieurs à ceux immeubles locatifs ou d’investissement .

Quand puis-je arrêter de payer le PMI ?

Le PMI n’est généralement plus nécessaire une fois que vous disposez d’au moins 20 % de la valeur nette de votre maison, que ce soit en remboursant le principal ou en augmentant la valeur de votre maison. En fait, votre prêteur est tenu d’annuler votre PMI une fois que le solde de votre prêt hypothécaire atteint 78 % du prix d’achat initial de votre maison.

Cependant, certains prêteurs peuvent avoir d’autres exigences que vous devez respecter avant de satisfaire à vos obligations PMI. Il peut s’agir d’effectuer un certain nombre de versements hypothécaires, d’obtenir une nouvelle évaluation ou de devoir moins de 80 % du capital de votre prêt.

Bien que ce processus puisse différer légèrement d’un prêteur à l’autre, vous pouvez généralement demander Annulation PMI par écrit une fois que vous avez atteint le seuil de 80 % prêt-valeur. Vous devez répondre à des exigences spécifiques telles qu’énoncées par le Bureau de la protection financière des consommateurs, notamment :

Un bon historique de paiement

Statut actuel du prêt (pas en défaut)

Les fonds propres ne doivent pas faire l’objet d’un emprunt subordonné

Preuve de valeur, si demandée (obtenue grâce à une évaluation)

Les emprunteurs avec des hypothèques Fannie Mae ou Freddie Mac ont un seuil différent pour retirer le PMI si l’hypothèque a entre deux et cinq ans. Pour ces emprunteurs, les fonds propres doivent être d’au moins 25 % avant que le PMI puisse être résilié.

Les avantages du PMI

Bien que PMI ajoute une dépense supplémentaire à vos versements hypothécaires mensuels, dans certains cas, cela peut en valoir la peine. Voici quelques avantages du PMI :

Vous pouvez acheter une maison plus tôt : Pour de nombreux propriétaires potentiels, les exigences élevées en matière de mise de fonds rendent la possession d’une maison irréalisable. Avec des exigences de mise de fonds aussi faibles que 3 %, les emprunteurs peuvent acheter une maison plus tôt.

Pour de nombreux propriétaires potentiels, les exigences élevées en matière de mise de fonds rendent la possession d’une maison irréalisable. Avec des exigences de mise de fonds aussi faibles que 3 %, les emprunteurs peuvent acheter une maison plus tôt. Vous êtes en mesure de créer de la richesse plus tôt : Posséder une maison peut aider à augmenter votre valeur nette. L’achat d’une maison plus tôt avec l’aide du PMI peut également vous aider à constituer un capital plus rapidement, ce qui pourrait, à son tour, vous aider à éliminer le PMI plus tôt.

Posséder une maison peut aider à augmenter votre valeur nette. L’achat d’une maison plus tôt avec l’aide du PMI peut également vous aider à constituer un capital plus rapidement, ce qui pourrait, à son tour, vous aider à éliminer le PMI plus tôt. Ce n’est qu’un coût temporaire : Une fois que vous avez atteint un ratio LTV de 80 % (75 % pour les prêts Fannie Mae et Freddie Mac), vous pouvez demander la suppression du PMI. Si vous ne le demandez pas, les prêteurs sont tenus de supprimer automatiquement le PMI lorsque vous atteignez 78% LTV.

Une fois que vous avez atteint un ratio LTV de 80 % (75 % pour les prêts Fannie Mae et Freddie Mac), vous pouvez demander la suppression du PMI. Si vous ne le demandez pas, les prêteurs sont tenus de supprimer automatiquement le PMI lorsque vous atteignez 78% LTV. Le PMI est actuellement déductible des impôts : Si vous produisez une déclaration de revenus détaillée, vous pouvez actuellement déduire l’assurance hypothécaire privée de votre déclaration de revenus jusqu’à la fin de 2021. Cet allégement fiscal a été rétabli dans la loi de 2020 sur les crédits consolidés supplémentaires et prolongé jusqu’en 2021 dans la loi de crédits consolidés en janvier 2021. .

Inconvénients du PMI

Bien que le PMI puisse vous aider à obtenir un prêt hypothécaire avec une mise de fonds inférieure, il existe certains inconvénients à prendre en compte.

C’est une prime supplémentaire : Peu importe la faiblesse de votre taux d’intérêt PMI, vous paierez toujours une dépense supplémentaire chaque mois.

Peu importe la faiblesse de votre taux d’intérêt PMI, vous paierez toujours une dépense supplémentaire chaque mois. Les taux PMI peuvent être élevés : Les taux PMI sont établis en fonction de votre pointage de crédit, de l’occupation de la maison, du montant de l’acompte et de l’appréciation de la valeur nette. Un taux PMI élevé pourrait augmenter votre paiement hypothécaire mensuel de plus que ce que vous pouvez vous permettre confortablement.

Les taux PMI sont établis en fonction de votre pointage de crédit, de l’occupation de la maison, du montant de l’acompte et de l’appréciation de la valeur nette. Un taux PMI élevé pourrait augmenter votre paiement hypothécaire mensuel de plus que ce que vous pouvez vous permettre confortablement. Annuler PMI prend du temps : Vous êtes toujours tenu de payer le PMI jusqu’à ce que le prêteur l’annule à 78% LTV. Lorsque vous demandez une annulation plus tôt, vous devrez souvent faire une demande formelle par écrit, ce qui peut prendre du temps à traiter et à supprimer. Vous devrez peut-être également payer une évaluation si votre prêteur en exige une.

Tous les prêts immobiliers nécessitent-ils un PMI ?

Bien que le PMI ne soit généralement requis que pour les prêts hypothécaires conventionnels, d’autres types de prêts hypothécaires spécialisés en ont leur propre version, avec leurs propres exigences.

Hypothèques conventionnelles : Si vous mettez moins de 20% sur un prêt conventionnel, attendez-vous à payer le PMI. Il existe certaines options non PMI, mais celles-ci incluent généralement des taux d’intérêt plus élevés, ce qui pourrait en fait vous coûter plus cher à long terme.

Si vous mettez moins de 20% sur un prêt conventionnel, attendez-vous à payer le PMI. Il existe certaines options non PMI, mais celles-ci incluent généralement des taux d’intérêt plus élevés, ce qui pourrait en fait vous coûter plus cher à long terme. Prêts FHA : Prêts FHA vous permettent d’emprunter avec aussi peu que 3,5 % d’acompte et d’avoir une prime d’assurance mensuelle ou MIP. Selon votre prêteur, votre MIP peut exiger un paiement initial à la clôture et des paiements mensuels ou annuels par la suite. Les emprunteurs qui versent un acompte de 10 % ou plus doivent payer le MIP pendant 11 ans, tandis que les emprunteurs qui versent moins de 10 % doivent payer le PMI pendant toute la durée du prêt.

vous permettent d’emprunter avec aussi peu que 3,5 % d’acompte et d’avoir une prime d’assurance mensuelle ou MIP. Selon votre prêteur, votre MIP peut exiger un paiement initial à la clôture et des paiements mensuels ou annuels par la suite. Les emprunteurs qui versent un acompte de 10 % ou plus doivent payer le MIP pendant 11 ans, tandis que les emprunteurs qui versent moins de 10 % doivent payer le PMI pendant toute la durée du prêt. Prêts de l’USDA : Bien que Prêts de l’USDA n’exigent pas d’acompte, il y a une exigence d’assurance hypothécaire, avec frais initiaux et annuels ci-joint. Des frais initiaux de 1 % de la valeur du prêt sont dus à la clôture et des frais annuels de 0,35 % sont dus annuellement. Bien que l’assurance hypothécaire de l’USDA ne puisse pas être annulée, elle est généralement plus abordable que la FHA MIP et les taux d’intérêt ont tendance à être plus bas.

Bien que n’exigent pas d’acompte, il y a une exigence d’assurance hypothécaire, avec frais initiaux et annuels ci-joint. Des frais initiaux de 1 % de la valeur du prêt sont dus à la clôture et des frais annuels de 0,35 % sont dus annuellement. Bien que l’assurance hypothécaire de l’USDA ne puisse pas être annulée, elle est généralement plus abordable que la FHA MIP et les taux d’intérêt ont tendance à être plus bas. Prêts VA : Il n’y a aucune exigence d’assurance hypothécaire pour les prêts VA, mais les emprunteurs devront payer des frais de montage uniques entre 1,4 et 3,6 %, selon le montant de l’acompte. Ces frais peuvent généralement être intégrés au montant du prêt.

Il n’y a aucune exigence d’assurance hypothécaire pour les prêts VA, mais les emprunteurs devront payer des frais de montage uniques entre 1,4 et 3,6 %, selon le montant de l’acompte. Ces frais peuvent généralement être intégrés au montant du prêt. Prêts ARM : Un ARM, ou prêt hypothécaire à taux révisable , peut également inclure PMI. Le coût initial peut être plus élevé, mais vous pourrez peut-être constituer des fonds propres plus rapidement, ce qui vous permettra de supprimer le PMI plus rapidement qu’avec un prêt hypothécaire à taux fixe.

Le PMI vaut-il la dépense?

Il y a un compromis ici. PMI augmente votre paiement hypothécaire mensuel, mais peut vous permettre d’acheter une maison avec une mise de fonds inférieure. Cela dit, vous pourrez peut-être renoncer au PMI si vous obtenez un autre type de prêt, tel qu’un prêt conventionnel USDA, VA ou non PMI, ou si vous économisez pour un acompte plus important. Si vous décidez d’emprunter la voie PMI, comparez les taux d’assurance hypothécaire privée de divers prêteurs avant de vous engager.