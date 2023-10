OTTAWA –

Les dentistes canadiens exigent des détails sur le régime fédéral d’assurance dentaire d’Ottawa qui sera bientôt annoncé et sur la façon dont le gouvernement fédéral prévoit préserver la couverture provinciale et privée existante.

Onze associations dentaires provinciales et territoriales ont écrit une lettre conjointe au ministre fédéral de la Santé pour exprimer leurs sérieuses préoccupations quant au manque d’information sur les aspects critiques du nouveau régime.

Le plan est né de l’accord d’offre et de confiance conclu l’année dernière entre les libéraux et le NPD, qui prévoit une couverture fédérale des soins dentaires pour les familles à revenu moyen et faible.

Le nouveau programme d’assurance devrait être annoncé avant la fin de l’année, mais les réclamations pourraient ne pas être acceptées avant 2024.

Les dentistes disent avoir posé leurs questions aux autorités fédérales, mais ne se sentent pas entendus et ne sont pas en mesure de répondre aux questions de leurs patients sur le programme prévu.

Le ministre de la Santé n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires, mais a déclaré qu’il ne voulait pas anticiper l’annonce officielle.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 26 octobre 2023.